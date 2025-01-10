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الرياضة

«العضلات الخلفية» مشكلة متكررة مع نجم ميلان!

«العضلات الخلفية» مشكلة متكررة مع نجم ميلان!
10 يناير 2025 23:24

 
ميلانو (أ ف ب)

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أعلن نادي ميلان أن لاعب وسطه الدولي الإنجليزي روبن لوفتوس-تشيك سيغيب على الأقل عن مباراتي كومو وكالياري في الدوري الإيطالي لكرة القدم بسبب إصابة بتمزق في عضلات الفخذ الخلفية.
وقال النادي اللومباري في بيان إن لوفتوس-تشيك سيخضع لفحوص طبية جديدة في غضون أسبوع تقريباً لإعادة تقييم المشكلة المتكررة في العضلات الخلفية لفخذه الأيمن.
ودخل لوفتوس-تشيك البالغ من العمر 28 عاماً بديلاً في الفوز المثير لميلان على جاره الإنتر 3-2، بعدما قلب الطاولة، إثر تخلفه بثنائية نظيفة في المباراة النهائية للكأس السوبر المحلية في الرياض.
ويلعب ميلان مع ضيفه كومو السبت في المرحلة العشرين قبل السفر إلى كالياري الثلاثاء لخوض مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة عشرة، علماً أنه يملك مباراة مؤجلة ثانية ضد بولونيا ضمن المرحلة التاسعة.
كما يواجه لوفتوس-تشيك خطر الغياب عن مواجهة ميلان مع يوفنتوس في 18 الحالي، ثم زيارة جيرونا في الجولة السابعة قبل الأخيرة من مسابقة دوري أبطال في 22 منه.
ويحتل ميلان المركز الثامن في الدوري بفارق 17 نقطة عن نابولي المتصدر، لكنه يملك فرصة جيدة للتأهل المباشر إلى ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة، حيث يتأخر بنقطة واحدة عن المراكز الثمانية الأولى مع تبقي مرحلتين.

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