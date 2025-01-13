بعد «خماسية جدة».. تعرّف على أكبر فوز في تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة

معتز الشامي (أبوظبي)



استعاد برشلونة، لقب كأس السوبر الإسباني بـ10 لاعبين، من غريمه التقليدي ريال مدريد، مساء أمس الأحد، بفضل فوز ساحق بنتيجة 5-2 في ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، وذلك لأول مرة في تاريخه، حيث سجل برشلونة 4 أهداف على الأقل في مباراتين كلاسيكو متتالية، بعد أن تغلب أيضاً على الملكي 4-0 عندما التقى الفريقان في الدوري الإسباني في وقت سابق من هذا الموسم.

واتخذت المباراة منعطفاً غير متوقع، إذ حقق برشلونة فوزاً ساحقاً، وبينما تؤكد النتيجة تفوق البلوجرانا في هذه المواجهة، فإنها تثير أيضاً سؤالاً: هل كانت هذه واحدة من أكثر النتائج غير المتكافئة في تاريخ الكلاسيكو؟

ويعود أكبر فارق انتصار في تاريخ الكلاسيكو إلى ريال مدريد، الذي سحق برشلونة 11-1 في مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا عام 1943.

وجاءت هزيمة تاريخية أخرى في عام 1935 خلال مباراة بالدوري الإسباني، إذ هزم ريال مدريد برشلونة 8-2، ما عزز هيمنته المبكرة على المنافسة.

كانت أكبر هزيمة يلحقها برشلونة بريال مدريد في بطولة الدوري عام 1950، فاز البلوجرانا على الميرينجي بنتيجة 7-2.

وفي ربع نهائي كأس الملك عام 1957، حدثت نتيجة أخرى لا تنسى لبرشلونة، فبعد التعادل 2-2 في مباراة الذهاب، سحق برشلونة ريال مدريد 6-1 في مباراة الإياب، ليتأهل في البطولة التي فاز بها في النهاية.

ولعل النتيجة الأكثر شهرة في العصر الحديث جاءت بموسم 2008/2009 في الدوري الإسباني، إذ سحق برشلونة بقيادة بيب جوارديولا، ريال مدريد بنتيجة 6-2 على ملعب سانتياجو برنابيو.

أكبر الانتصارات في تاريخ الكلاسيكو



ريال مدريد 11-1 برشلونة (1943، كأس الملك)

ريال مدريد 8-2 برشلونة (1935، الدوري الإسباني)

برشلونة 7-2 ريال مدريد (1950، الدوري الإسباني)

برشلونة 6-1 ريال مدريد (1957، كأس الملك)

برشلونة 6-2 ريال مدريد (2009، الدوري الإسباني)