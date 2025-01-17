علاوي بطل للنسخة العربية الأفريقية من «محاربي الإمارات»



أبوظبي (الاتحاد)



أحرز المغربي خافيير علاوي لقب «النزال الرئيسي» في «النسخة العربية والأفريقية» المشتركة الـ56 من سلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، والتي أقيمت بصالة سبيس 42 في أبوظبي، في أول منافسات الموسم الجديد، وذلك بالفوز على الأنجولي ديمارتي بينيا في الوزن الخفيف، بقرار الحكام بعد نزال قوي.

وتوج الفائزين، الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، والشيخ عبدالله بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وصالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة.



وحضر المنافسات، عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، والبرازيلي هينزو جريسي، خبير الجوجيتسو العالمي.

وفي بقية النزالات، حافظ الفلسطيني عمر توجاريف على سجله الخالي من الهزائم، بعد فوزه على همفري مولينجا من زامبيا، بقرار الحكام في وزن المتوسط، وتفوق الكاميروني جورليس دييا على المصري حسن مندور بالضربة القاضية الفنية، في وزن الريشة، والمغربية حسناء جابر على المصرية فريدة محمد، بالقاضية الفنية في وزن الذبابة.

وقال العميد محمد بن دلموج الظاهري: «فخورون بهذا النجاح المتواصل لبطولة محاربي الإمارات، ومع انطلاقتها الجديدة في 2025، وضعت نفسها في المكانة التي تستحقها بمشاركة نخبة النجوم من جميع أنحاء العالم».

وأضاف: «رأينا مستويات فنية عالية من جميع اللاعبين في مختلف النزالات، ونراهن على أن القادم سيكون أفضل، وأنه سيكون هناك جيل واعد من اللاعبين الإماراتيين، خلال السنوات الخمس المقبلة، على مختلف منصات التتويج».

وأكد فؤاد درويش أن انطلاقة الموسم الجديد لبطولة محاربي الإمارات في 2025 تعد الأفضل بدعم من نخبة النجوم المشاركين الذين قدموا نزالات استثنائية لها الدور في نجاح النسخة العربية الأفريقية التي تقام للمرة الأولى.

وأشار درويش إلى أن الحضور الجماهيري في حلبة النزالات لم يكن متوقعاً أن يكون بهذه الكثافة، رغم أن الحدث ليس في نهاية الأسبوع، وهو دليل جديد على شغف الجماهير في الإمارات بألعاب الفنون القتالية، موجهاً الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها المتواصل.

وتوجه درويش بالشكر إلى فريق عمل بالمز الرياضية، من أجل إنجاح الحدث وخروجه بهذه الصورة المشرفة، واستمرارهم في العمل لتقديم كافة أوجه الدعم للجميع، سواء من المقاتلين المشاركين، أو الحضور الجماهيري الكبير.