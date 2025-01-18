الأردني القيسي بطل «دولية محاربي الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

توج البطل الأردني علي القيسي بالنزال الرئيسي في النسخة الدولية 57 من سلسلة بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، بالفوز على البيروفي، فيسنتي فارجاس، بقرار الحكام، في وزن الريشة، واختتمت البطولة، بصالة سبيس 42 أرينا في أبوظبي، بحضور عدد من المسؤولين والمشاهير ومحبي اللعبة.

وتوج الفائزين الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وعبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وستيف هارفي، الإعلامي والممثل الشهير، وفؤاد درويش، الرئيسي التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة، والنجم البرازيلي السابق زيكو، والهولندي أليستر أوفريم بطل الفنون القتالية المختلطة السابق، وهينزو جريسي، الخبير العالمي في الجوجيتسو.

وفي بقية النزالات، فاز البرازيلي فاجنر نورو نيا على الألباني فيلسون ندريجوني، بالضربة الفنية القاضية، في وزن الديك، وتغلب رومان لوكاشيفيتش على التركي، خاسيني تاتلايف، بالاستسلام في وزن الحر، وفي نزال السيدات، تفوقت البرازيلية كارول فورو، على زالفايا كاربتشوف من أوزبكستان، بالضربة القاضية في وزن القشة.

وشهدت البطولة إقامة 13 نزالاً بمشاركة 26 مقاتلاً ومقاتلة، من مختلف دول العالم، وحضر الحدث الإعلامي والممثل الشهير ستيف هارفي، وتم الاحتفاء بعيد ميلاده وشارك في تتويج الفائزين.

وأعرب ستيف هارفي عن سعادته بوجوده في بطولة محاربي الإمارات، موضحاً أنه لم يكن يتوقع أن تكون النزالات بهذه القوة بين نخبة المقاتلين، وأضاف: «فخور بوجودي في أبوظبي.. أحب الإمارات وقيادتها كثيراً، ولي فيها العديد من المشاريع والذكريات المميزة، وفي القريب ستكون هناك شراكات مع بالمز الرياضية».

وبدوره أكد فؤاد درويش أن الحضور الجماهيري، ونخبة النجوم مثل ستيف هارفي، والنجم البرازيلي السابق زيكو، أضاف الكثير للنسخة الحالية من محاربي الإمارات، على الرغم من التحديات التي واجهتها وإقامتها قبل نهاية الأسبوع.

وأشار إلى أن البطولة كان لها الدور الكبير في دعم لاعبينا الشباب وإكسابهم المزيد من الخبرة بوجودهم عن قرب من هؤلاء النجوم من جميع أنحاء العالم، وأن وجودنا في العاصمة أبوظبي يفرض علينا التطور والأفضل.

وأعرب البطل علي القيسي عن سعادته بالتتويج بلقب النسخة الدولية لمحاربي الإمارات، والتي تزامنت مع انطلاقة العام الجديد، مؤكداً أنها ستكون أفضل انطلاقة لمزيد من المشاركات.