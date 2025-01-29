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الرياضة

مباشر.. لحظة بلحظة.. تابع نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا

مباشر.. لحظة بلحظة.. تابع نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا
29 يناير 2025 23:58

لحظة بلحظة نتابع مباريات دوري أبطال أوروبا الحاسمة والتنافس الكبير بين الفرق الـ 36 على مدار 18 مباراة في سهرة منتصف الليل.. هنا نتاول كل النتائج لحظة بلحظة.

 

نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا

  مانشستر سيتي - كلوب بروج 3-1

  إنتر ميلان - موناكو 3- 0

  بايرن ميونيخ - براتيسلافا 3-1

 شتورم جراتس - لايبزج 1-0

بروسيا دورتموند - شاختار  3-1

 برشلونة - أتلانتا 2-2

 ستاد بريست - ريال مدريد 0-3

 أيندهوفن - ليفربول 3-2

 باير ليفركوزن - سبارتا براغ  2-0

 سالزبورج - أتلتيكو مدريد   1-4

 شتوتجارت - سان جيرمان 1 - 4

 يوفنتوس - بنفيكا 0-2

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 جيرونا - أرسنال 1-2

 دينامو زغرب - ميلان 2-1

 ليل - فينورد 6-1

 سبورتينج لشبونة - بولونيا 1-1

 يونج بويز - سرفينا زفيزدا 0-1

 أستون فيلا - سيلتك 4-2   

نتائج المباريات النهائية

نتائج الشوط الأول لكل مباراة

 

بعد انتهاء مرحلة الدوري.. ترتيب في دوري أبطال أوروبا


المتأهلون إلى ثمن النهائي مباشرة

1-  ليفربول
2- برشلونة
3- آرسنال 
4- إنترميلان
5-  أتليتكو مدريد
6- باير ليفركوزن
7- ليل
8- أستون فيلا
المتأهلون إلى ملحق خروج المغلوب

9- أتالاتنا
10- بوروسيا دورتموند
11- ريال مدريد
12-  بايرن ميونخ 
13- ميلان
14- آيندهوفن
15- باريس سان جيرمان
16 - بنفيكا

17- موناكو
18- بريست
19- فينورد
20-  يوفنتوس
21- سيلتيك
22- مان سيتي
23- سبورتينج لشبونة
24- كلوب بروج
خارج البطولة

25- دينامو زغرب
26- شتوتجارت
27- شاختار 
28- بولونيا
29- النجم الأحمر
30-  شتورم جراتس
31-  سبارتا براج
32-  لايبزج         
33- جيرونا
34- سالسبورج
35- سلوفان براتيسلافا
36- يونج بويز

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
دوري الأبطال
ليفربول
محمد صلاح
أرسنال
برشلونة
ريال مدريد
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