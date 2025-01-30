الاتحاد الإنجليزي ينتظر رد أرسنال على «الحصار»!



لندن (د ب أ)



وجَّه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اتهاماً لنادي أرسنال، بسبب فشله في السيطرة على لاعبيه عقب تعرض لاعب الفريق مايلز لويس سكيلي للطرد بشكل مثير للجدل في مواجهة فريقه مع وولفرهامبتون ببطولة الدوري يوم السبت الماضي. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن لاعبي أرسنال اعترضوا بشدة على مايكل أوليفير، حكم المباراة، وذلك بعد قراره بطرد اللاعب، وهو القرار الذي تم إلغاؤه لاحقاً بعد تقدم أرسنال باستئناف.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان له: «وجهنا الاتهام لنادي أرسنال بعد محاصرة لاعبيه لحكم المباراة خلال مواجهة وولفرهامبتون».

وأضاف: «قيل إن النادي فشل في ضمان تصرف لاعبيه بطريقة لائقة في الدقيقة 43، ولدى أرسنال مهلة حتى يوم الاثنين الثالث من فبراير للقيام برد على تلك الاتهامات».

وكان لويس سكيلي قد تعرض للطرد بعد تدخل قوي على مات دوهيرتي لاعب وولفرهامبتون قبل نهاية الشوط الأول، فيما لجأ الحكم أوليفير لتقنية (الفار) للتأكد من قراره.

وتسبب قرار أوليفير في غضب كبير للإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، كما تم انتقاد القرار من جانب عدد من المحللين، وأبرزهم النجم الدولي الإنجليزي السابق وهداف نيوكاسل آلان شيرار، الذي وصف القرار بأنه واحد من أسوأ ما رأى على مدار فترة طويلة.

ويحتل أرسنال المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، بفارق ست نقاط خلف ليفربول متصدر الترتيب.