سهام الرشيدي.. 16 عاماً في «دولية فزاع» لـ«قوى أصحاب الهمم»

دبي (الاتحاد)

تمثل سهام الرشيدي بطلة الإمارات، النموذج المميز للأم المثالية، واللاعبة على «كرسي الفخر»، حيث ظلت تشارك في بطولات فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم منذ النسخة الأولى عام 2009 حتى النسخة السادسة عشرة الحالية 2025، بكل همة وإرادة.

نجحت الرشيدي في تخطي الصعاب والعقبات بكل إصرار حينما توفي زوجها، وعمر ابنها الوحيد عبدالله لم يتعد آنذاك 5 أشهر، ولكنها كانت على قدر التحدي لتنجح فيما سعت إليه بالتوفيق بين الأسرة والعمل والرياضة، لتقفز فوق المعاناة من أجل تخطي هذه العقبات.

وظل عبدالله يمثل قوة دفع وشحنة معنوية كبيرة لوالدته طوال السنوات الماضية، من أجل مواصلة مسيرة العطاء وتفجير طاقاتها في ميادين «أم الألعاب» والتواجد في الأحداث المحلية والقارية والعالمية، ولاسيما بطولات فزاع.

ولم يقف شلل الأطفال، الذي أصيبت به سهام في عمر مبكر «4 أشهر» عائقاً أمام طموحها في ممارسة الرياضة والنبوغ فيها، فالتحقت عام 2005 بنادي دبي لأصحاب الهمم بتشجيع من الأسرة التي وقفت خلفها تشد من عزيمتها محققة العديد من الإنجازات المحلية والقارية والدولية.

وقالت سهام: «بطولات فزاع قدمتني للواجهة، وصقلت موهبتي في «أم الألعاب» بوجودي في حدث كبير يشارك فيه أبطال العالم، وخوض التحدي أمام لاعبين من مدارس مختلفة من جميع قارات العالم».

وأشارت إلى أن الخبرات الكبيرة التي اكتسبتها من بطولات فزاع ستسهل من مهمتها في العمل الإداري في ألعاب القوى بعد الاعتزال.

وقالت: «بحكم عضويتي في لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي لألعاب القوى أسعى دائماً لكى أكون خير سفير لرياضة الإمارات في هذا المحفل، وتقديم كل عندي، وصولاً إلى أهدافي».