لاعب «بلاي ستيشن» يعيد اكتشاف نفسه في سان جيرمان!



معتز الشامي (أبوظبي)



سجل عثمان ديمبيلي 18 هدفاً في آخر 11 مباراة خاضها مع باريس سان جيرمان، بما في ذلك 10 أهداف في آخر أربع مباريات.

كان من الممكن أن يصبح ديمبيلي لاعباً متألقاً، سرعان ما ينطفئ نجمه سريعاً، بعد أول محطة أو محطتين، إلا أن مسيرته الأخيرة لا توحي بذلك، بل أثبت أنه مثل لاعب «بلاي ستيشن»، بعدما أعاد اكتشاف نفسه مع سان جيرمان.يملك ديمبلي 27 عاماً مسيرة مهنية رائعة، حيث برز «الجناح» الفرنسي على الساحة في رين موسم 2015-2016، مسجلاً 12 هدفاً، وصنع 5 أهداف في 29 مباراة، قبل انتقاله مقابل 35 مليون يورو إلى دورتموند، قبل ثلاثة أيام من عيد ميلاده التاسع عشر.

وبعد موسم في ألمانيا تمكن من تسجيل 10 أهداف، وصنع 21 هدفاً في 50 مباراة، لينتقل إلى برشلونة في أغسطس 2017، مقابل 135 مليون يورو بديلاً للبرازيلي نيمار، بعد انتقال الأخير إلى باريس سان جيرمان.

ولم ينجح ديمبلي مع برشلونة، بالنظر إلى السعر الباهظ الذي دفعه النادي مقابل الحصول على خدماته، رغم مشاركته في 82 هدفاً «سجل 40 وصنع 42» في 185 مباراة، لأنه عانى من الإصابات، ولم يتمكن من فرض نفسه، لينتهى به الحال إلى تسجيل 8 أهداف وصناعة 9 أهداف في 35 مباراة، منها 25 مباراة أساسياً، في موسمه الأخير مع برشلونة.

وغادر ديمبيلي في أغسطس 2023، ليعود إلى فرنسا، وكان موسمه الأول مقبولاً مع سان جيرمان، حيث صنع 12 هدفاً في 42 مباراة، رغم أنه سجل 6 أهداف فقط، وجاء هدفان منها أمام برشلونة في ذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومع رحيل كيليان مبابي عن سان جيرمان إلى ريال مدريد في نهاية موسم 2023-2024، احتاج المدرب لويس إنريكي إلى شخص ما يكون النجم، وأثبت ديمبيلي أنه ذلك اللاعب، ورفع حصاده مع الفريق خلال الموسم الحالي إلى 23 هدفاً في 28 مباراة، بتسجيله هدفين في الفوز 3-0 على بريست في مباراة الذهاب من مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، وهو إنجاز كبير، بالنظر إلى أنه لم يسجل من قبل أكثر من 14 هدفاً في نسخة واحدة.

وقبل ثلاثة أشهر فقط من عيد ميلاده الثامن والعشرين، يبدو أن ديمبيلي حقق تقدماً كبيراً على مستوى مسيرته المهنية، ليس فقط في تسجيل الأهداف، ولكن القيام بذلك بطريقة تبدو سهلة للغاية، حيث تم توجيه تسديدته بهدفه الأول ضد بريست داخل القائم القريب، لدرجة أنه بدا وكأنه وضع «الإعداد السهل» في لعبة كمبيوتر.

وفي أول 17 مباراة له هذا الموسم، بلغ متوسط تسديدات ديمبيلي 5.0 تسديدات لكل 90 دقيقة، بمتوسط هدف متوقع لكل تسديدة، وفي آخر 11 مباراة له، ارتفع إلى 5.6 تسديدة لكل مباراة، وهناك جانب آخر مثير للاهتمام في أهداف ديمبيلي وهو براعته في استخدام كلتا قدميه، ومن بين 23 هدفاً سجل ثمانية أهداف بقدمه اليسرى و13 بقدمه اليمنى، بالإضافة إلى هدفين بالرأس.