الاتحاد والقادسية.. «الفوز الغائب» منذ 18 عاماً!



معتز الشامي (أبوظبي)



يستعد القادسية لاستضافة الاتحاد في مواجهة مرتقبة ضمن «الجولة الـ24» من الدوري السعودي للمحترفين، والتي تقام مساء اليوم الخميس على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، تحمل المباراة أهمية كبيرة، خاصة للاتحاد، الذي يسعى لتعزيز موقعه في الصدارة، والابتعاد عن منافسيه في سباق اللقب، وفي المقابل، يطمح القادسية إلى انتزاع فوز ثمين يقلص الفارق بينه وبين «العميد»، ويمنحه دفعة قوية للمنافسة على القمة.

ويدخل الاتحاد اللقاء، وعينه على استعادة نغمة الانتصارات، بعد تعادلين في الجولتين الماضيتين أمام الخليج والأخدود، بينما يعيش القادسية أجواء إيجابية عقب انتصاره المثير على الرياض في الدقائق الأخيرة، مما يزيد من حدة المنافسة في الدوري.

ويتسلح القادسية بملعبه، حيث حصد 9 انتصارات في 11 مباراة على ملعبه، منها 7 لقاءات بشباك نظيفة، فيما تعرض لهزيمتين فقط، أما الاتحاد، فاز في 7 من أصل 11 مباراة خارج ملعبه، من بينها 4 بشباك نظيفة، بينما تعادل في مباراتين وخسر مرتين.

ويبحث القادسية عن رقم لم يتحقق منذ 18 عاماً، حيث لم يفز القادسية على الاتحاد على أرضه منذ عام 2007، عندما تفوق بهدف، ومنذ ذلك الحين، فاز الاتحاد في 6 مباريات من آخر 10 مواجهات خارج قواعده أمام القادسية، بينما انتهت 3 لقاءات بالتعادل، ويبحث القادسية أيضاً عن فوز غائب على الاتحاد في الدوري منذ موسم 2018-2019 منذ آخر فوز بثلاثية، حيث خسر بعدها في 4 مباريات متتالية بينهما في الدوري حتى لقاء الدور الأول.