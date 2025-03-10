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الرياضة

إريكسن يعترف بخطأ الحكم في هدف مانشستر يونايتد!

إريكسن يعترف بخطأ الحكم في هدف مانشستر يونايتد!
10 مارس 2025 15:13

 
علي معالي (أبوظبي)

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اعترف كريستيان إريكسن لاعب مانشستر يونايتد بأن الحكم أنتوني تايلور ساعد فريقه في تسجيل هدف أمام أرسنال، في «الجولة 28» من الدوري الإنجليزي الممتاز.
كشف لاعب وسط مانشستر يونايتد عن رأيه وزملائه في وضع جدار أرسنال الذي سجل منه برونو فرنانديز هدفاً في المباراة التي انتهت بالتعادل1-1، وقال: «إنه سعيد برؤية مدى بُعد جدار أرسنال عن هدف برونو فرنانديز بعد خطأ من أنتوني تايلور حكم المباراة».
وعندما سُئل إريكسن عن هدف فرنانديز في الشوط الأول، قال: جيد جداً، وسعيد لأن الحائط كان على مسافة 15 متراً، وكان ذلك مفيداً لنا، وشعرنا بالارتياح من الجماهير في الملعب بعد الهدف».
وأضاف: إذا نظرت إلى الفرص، كان بإمكاننا الفوز بها، حاولنا اللعب على الهجمات المرتدة قدر الإمكان حيث اعتمدنا هذه الخطة لمواجهة أرسنال».

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
أرسنال
كريستيان إريكسن
برونو فيرنانديز
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