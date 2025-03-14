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الرياضة

بالا يقتحم قائمة أفضل 100 موهبة هجومية في العالم

بالا يقتحم قائمة أفضل 100 موهبة هجومية في العالم
14 مارس 2025 11:07

 
مراد المصري (أبوظبي)

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يظهر بالا مهاجم شباب الأهلي، في قائمة أفضل 100 موهبة الهجومية، ضمن أبرز الدوريات حول العالم هذا الموسم، وفق تقرير نشره المركز الدولي للدراسات الرياضية.
وأخذ التقرير في الاعتبار 3 معايير رئيسية في التقييم، وهي المراوغة الناجحة، وصناعة الفرص، وإنهاء الكرة بتسجيل الأهداف، ووضع علامة من 100 درجة.
ويحتل بالا «المركز 35» بـ «العلامة 77.6»، وتم تصنيفه ضمن أفضل المهاجمين الذين يسهمون في صناعة الفرص لزملائه.
وتصدر مايكل أوليز مهاجم بايرن ميونيخ القائمة بـ«88.5 درجة»، يليه لامين يامال لاعب برشلونة «87.7 درجة»، وفلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن «85 درجة»، وفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد «84.2 درجة»، وعثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان «83.6 درجة».
وفي بقية الأسماء البارزة حسب الترتيب، هناك بوكايو ساكا لاعب أرسنال «83.1 درجة»، ومحمد صلاح لاعب ليفربول «81.9 درجة»، وسافيو لاعب مانشستر سيتي «81.3 درجة»، وديزيري دوي لاعب باريس سان جيرمان «81 درجة»، ونوا لانج لاعب أيندهوفن «80.9 درجة»، وكيليان مبابي لاعب ريال مدريد «80.7 درجة».

 

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
لامين يامال
برشلونة
ريال مدريد
فينيسيوس جونيور
كيليان مبابي
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