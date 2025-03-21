«الفيفا» يستبعد ليون من «مونديال الأندية»

زيوريخ (رويترز)



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) استبعاد نادي ليون من كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة هذا العام لعدم التزام النادي المكسيكي ومواطنه الذي يشارك في البطولة باتشوكا بقواعد الملكية المتعددة للأندية، وتعود ملكية ليون وباتشوكا لمجموعة باتشوكا.

وكان ليون تأهل لكأس العالم بعد فوزه بكأس أبطال اتحاد منطقة الكونكاكاف لدول أميركا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي «الكونكاكاف» 2023، بينما فاز باتشوكا بالبطولة العام الماضي.

لكن «الفيفا» بدأ إجراءات تأديبية بحق الناديين وأحال رئيس لجنة الانضباط بـ «الفيفا» القضية للجنة الاستئناف في الاتحاد.

وقال «الفيفا» في بيان «بعد تقييم كل الأدلة في الملف، قرر رئيس لجنة الاستئناف بالفيفا أن باتشوكا وليون لم يلتزماً بمعايير الملكية المتعددة للأندية».

وقرر «الفيفا» استبعاد نادي ليون من المسابقة على أن يعلن بديله في الوقت المناسب.

ولم يتأثر موقف باتشوكا في البطولة التي تقام بين 14 يونيو و13 يوليو المقبلين.

واعترض ليون على قرار «الفيفا»، وقال إنه سيلجأ لأعلى المحاكم في الرياضة حال حرمانه من المشاركة في البطولة.

وقال النادي «في الأشهر القليلة الماضية، قدمنا كل الأدلة والوثائق التي تؤكد أن ليون يدار بشكل مستقل في كل الجوانب الاقتصادية والإدارية والرياضية».

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع ليون في المجموعة الرابعة التي تضم تشيلسي الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي والترجي التونسي.