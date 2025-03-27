«ميلس المجتمع» يحتفي بـ «الرياضة في عجمان»



عجمان (الاتحاد)

شهد الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين بإمارة عجمان «ميلس المجتمع» الرمضاني في منطقة الحميدية بعجمان، وهو المجلس الرمضاني الذي نجح باستقطاب جميع شرائح المجتمع، من خلال تبينه مبادرات المبادرات الرياضية والثقافية والمجتمعية والتراثية، وذلك تزامناً مع «عام المجتمع 2025.

كما حضر الفعاليات طارق عبدالله محمد العوضي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وحسين محمد الحمادي المدير التنفيذي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، ومحمد عمر الشمري مدير مكتب هيئة الهلال الاحمر بعجمان، والفنان الدكتور حبيب غلوم، كما زارها وفد الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.

ويحتفي«ميلس المجتمع» الذي أطلقه عبدالله الشحي، رئيس مجلس إدارة جمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح، وشقيقه الإعلامي مروان الشحي، بالرياضة من خلال الفعاليات المرتبطة بها، إلى جانب استضافة الرياضيين.

كما تضمن الميلس في دورته الأولى تنظيم مسابقات عدة لأفضل مرتل ومؤذن، والسنع، والمسابقات التراثية، بمشاركة واسعة من أهالي الإمارة، بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية المختلفة.

وتقام الفعاليات، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وقسم الشرطة المجتمعية التابع للقيادة العامة لشرطة عجمان، ومؤسسة حميد بن راشد للأعمال الخيرية.

وقال عبدالله الشحي، إن«ميلس المجتمع» مبادرة مستلهمة من رؤى قيادتنا الرشيدة، في تعزيز التآلف والتقارب بين أفراد المجتمع، وتبني الفعاليات التي تسهم في الارتقاء بمستوى التوعية والنمو الفكري والثقافي، معرباً في الوقت نفسه عن شكره وتقديره للدعم والاهتمام والرعاية التي حظي بها المجلس من القيادة الرشيدة، والحرص من كبار المسؤولين على تفقد فعالياته، ومشاركة الشركاء الاستراتيجيين في رعاية برامجه، والإشادة بما يقدمه من أفكار مبدعة تستهدف تعزيز الوعي المجتمعي، واستنهاض الهمم في نفوس الشباب، وحثهم على قضاء أوقاتهم، والاستفادة من مثل هذه المبادرات في تعزيز الشغف بالمشاركة المجتمعية.