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الرياضة

القيمة السوقية للدوري الألماني.. تعرف على أكبر «رابح وخاسر»!

القيمة السوقية للدوري الألماني.. تعرف على أكبر «رابح وخاسر»!
28 مارس 2025 20:14


معتز الشامي (أبوظبي)

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يعد الدوري الألماني آخر البطولات الأوروبية الكبرى التي ارتفعت قيمها السوقية،، بعدما زادت قيمة 149 لاعباً في «البوندسليجا».
و حافظ جمال موسيالا، لاعب بايرن ميونيخ، وفلوريان فيرتز، لاعب باير ليفركوزن، على صدارة القائمة، بقيمة 140 مليون يورو، واحتل هاري كين نجم «البافاري»، المركز الثالث «90 مليون يورو».
و مع ذلك، شهدت قيمة بعض زملائه في الفريق تقلبات «صعود وهبوط»، في حين ارتفعت قيمة مايكل أوليس السوقية بشكل ملحوظ، ويعد زميله في «البايرن»، ليروي ساني، من بين أكبر الخاسرين.
وانخفضت قيمة ساني للمرة الثالثة على التوالي، في ديسمبر 2023، بلغت 80 مليون يورو، وأدت الإصابات وعدم الثبات في المستوى لانخفاضها إلى 70 مليون يورو في مايو 2024، و60 مليون يورو في أكتوبر 2024، و45 مليون يورو في ديسمبر، وانخفضت قيمة الألماني الآن إلى 38 مليون يورو، وهي أدنى قيمة له منذ يونيو 2017، عندما كان نجماً صاعداً في مانشستر سيتي، ولم يعد تشافي سيمونز، صانع ألعاب لايبزج، رابع أغلى لاعب في الدوري، حيث انخفضت قيمته 10 ملايين يورو، من 80 مليون يورو إلى 70 مليون يورو، بعد أن غاب عن جزء من الموسم بسبب الإصابة.
وكان اللاعب الذي حقق أكبر ترقية بناءً على النسبة المئوية هو الأميركي نواهي بانكس لاعب أوجسبورج، حيث شهد زيادة في قيمته 3900% من 150 ألف يورو إلى 6 ملايين يورو.
بينما يُعدّ بانكس من أبرز اللاعبين الرابحين، انخفضت قيمة العديد من لاعبي بوروسيا دورتموند، حيث نيكلاس سولي اللاعب الأكثر انخفاضاً من حيث النسبة المئوية، وعانى قلب دفاع دورتموند من تراجع في مستواه، وظهر عليه افتقار واضح للياقة البدنية خلال الموسمين الماضيين، ونتيجة لذلك انخفضت قيمته 46.7% من 15 مليون يورو إلى 8 ملايين يورو.

 

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
باير ليفركوزن
دورتموند
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