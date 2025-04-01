الاتحاد والشباب.. «القمة المرتقبة»



معتز الشامي (أبوظبي)



يحتضن ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، اليوم، مواجهة قوية بين الاتحاد والشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وشهدت مواجهات الفريقين في البطولة تنافساً قوياً عبر التاريخ، حيث التقيا في 10 مباريات، تمكن الاتحاد من الفوز في 7 لقاءات، بينما حقق الشباب الانتصار في 3 مواجهات.

وبدأت أولى المواجهات بين الفريقين في البطولة عام 1980، عندما تفوق الشباب بثلاثية في نصف النهائي، وفي العام التالي (1981)، تجدد اللقاء في نفس الدور، لكن الاتحاد نجح في رد الاعتبار والتأهل إلى النهائي.

ومن أبرز المباريات التي جمعت الفريقين، نهائي الكأس عام 2008، والذي انتهى بفوز الشباب 3-1، يليه نهائي 2009 الذي شهد انتصاراً كبيراً للشباب 4-0.

ويبحث الشباب عن فوز غائب على الاتحاد منذ 16 عاماً في البطولة العريقة، حيث كان آخر فوز في نهائي نسخة 2009، حيث تواجه الفريقين بعد ذلك في 5 لقاءات فاز في جميعها الاتحاد، أما آخر مواجهة بينهما في البطولة، فكانت في عام 2023، حيث تمكن الاتحاد من الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 والتأهل إلى ربع النهائي، مما يعكس تفوقه النسبي في المواجهات التاريخية بالبطولة.