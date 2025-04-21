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الرياضة

إريكسن: مانشستر يونايتد يفتقد الروح

إريكسن: مانشستر يونايتد يفتقد الروح
21 ابريل 2025 21:04

 
لندن (د ب أ)

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قال الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب وسط مانشستر يونايتد، إن افتقاد فريقه للروح القتالية هو السبب في الخسارة أمام وولفرهامبتون، ضمن الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ورفض تحميل الإرهاق الناتج عن مشاركة الفريق في الدوري الأوروبي المسؤولية.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن فريق المدرب البرتغالي روبن أموريم خاض المواجهة بعد 63 ساعة من المباراة التي فاز فيها بنتيجة 5-4 على ليون الفرنسي، بعد الوقت الإضافي، في دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي.
وأجرى مانشستر يونايتد خمسة تغييرات على التشكيل الأساسي بعد المباراة المثيرة بالدوري الأوروبي، واعترف أموريم بأن الأولوية في استعدادات فريقه هي لمواجهة أتلتيك بلباو الإسباني في قبل نهائي المسابقة الأوروبية، بعيداً عن الشأن المحلي.
وقال إريكسن : «أعتقد أنه كان من السهل أن نتجاوز الأمر، أعتقد أننا قمنا بتغيير الكثير من اللاعبين عن تشكيلة الخميس، وكان لدينا فرصة يوم الأحد».
وأضاف: «لا يتعلق الأمر بخوضنا مباراة يوم الخميس أو لا، أعتقد أننا كان لدينا الطاقة الكافية للعب تلك المباراة، في النهاية هي تفاصيل صغيرة ولم نكن جيدين في الثلث الأخير من الملعب، وأنها كرة القدم في بعض الأحيان تلعب مباراة جيدة، لكنك لا تسجل أي أهداف، ثم يكون للمنافس فرصة للتقدم وينجح في ذلك ويفوز، لسوء الحظ حدث ذلك معنا».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
وولفرهامبتون
كريستيان إريكسن
روبن أموريم
الدوري الأوروبي
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