«مستر أسيست».. تعرف على أفضل 10 صانعي أهداف في أوروبا



معتز الشامي (أبوظبي)

لعب النجم الشاب لامين يامال، دوراً كبيراً في فوز برشلونة بنهائي كأس ملك إسبانيا، على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد، بنتيجة 3-2، بعد مباراة ماراثونية، وصنع اللاعب الموهوب، البالغ من العمر 17 عاماً، هدفين من أهداف برشلونة الثلاثة، وبفضل تمريراته الحاسمة، أصبح رصيد اللاعب الإسباني 24 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات مع برشلونة هذا الموسم.

وهنا نرصد الأكثر صناعة بالدوريات الخمس الكبرى:

يتصدر يامال قائمة صناع الأهداف برصيد 24 تمريرة حاسمة في 48 مباراة، يليه في المركز الثاني نجم ليفربول المتوّج حديثاً بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، المصري محمد صلاح، الذي قدم 23 تمريرة حاسمة في 48 مباراة مع الريدز، وفي المركز الثالث، يأتي زميل يامال في الفريق، رافينيا، الذي قدّم 23 تمريرة حاسمة في 50 مباراة مع برشلونة، وفي المركز الرابع، يتألق موهبة ليون، ريان شرقي، الفرنسي الشاب، الذي يقدم موسماً رائعاً، حيث قدم 19 تمريرة حاسمة في 41 مباراة.

ويحتل مايكل أوليس، لاعب بايرن ميونيخ، المركز الخامس برصيد 18 تمريرة حاسمة في 47 مباراة مع البافاري، وفي المركز السادس يأتي برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، ورغم أن الشياطين الحمر يقبعون في النصف السفلي من الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن صانع ألعابهم البرتغالي لديه 18 تمريرة حاسمة في 51 مباراة.

ويحتل المركز السابع برادلي باركولا لاعب باريس سان جيرمان، الذي لديه 17 تمريرة حاسمة في 51 مباراة، وقدم المهاجم المصري عمر مرموش 16 تمريرة حاسمة في 43 مباراة مع فرانكفورت ومانشستر سيتي هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثامن.

ورغم لعبه 31 مباراة فقط هذا الموسم بسبب الإصابة، احتل بوكايو ساكا لاعب أرسنال المركز التاسع برصيد 14 تمريرة حاسمة في 31 مباراة. وأكمل أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان قائمة العشرة الأوائل الحالية برصيد 14 تمريرة حاسمة في 43 مباراة.