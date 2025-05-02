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الرياضة

«مصدر تفاؤل» للأهلي في نهائي «نخبة آسيا» رغم «العقدة»!

«مصدر تفاؤل» للأهلي في نهائي «نخبة آسيا» رغم «العقدة»!
2 مايو 2025 13:30

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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تأهل الأهلي السعودي إلى نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1985 و2012، ويسعى لفك «عقدة النهائيات»، حيث خسر اللقب في المرتين، ومن المفارقات أنهما جاءتا أمام فريقين من كوريا الجنوبية، الأولى أمام دايو رويالز 3-1 في 1985-1986، وأمام أولسان هيواندي موسم 2012، وتقام المباراة النهائية السبت 3 مايو على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، أمام كاواساكي الياباني الذي أقصى النصر السعودي 3-2.
وتكون المواجهة الأولى بين الأهلي وفريق ياباني، والأولى على أمام كاواساكي، وفي المقابل فإنها الثانية لكاواساكي ضد فرير سعودي، بعد تفوّقه في نصف النهائي ضد النصر 3-2.
بينما حقق الأهلي فوزاً واحداً في 5 مباريات ضد فرق شرق آسيا «الصين – كوريا الجنوبية»، وكان هذا الفوز ضد شينزين الصيني 2-1 في ربع النهائي 2005، وسيكون النهائي المرتقب هو الرابع بين فريق سعودي وآخر ياباني في دوري أبطال آسيا للنخبة، وهما أكثر دولتين تواجها في نهائي البطولة «4 مع النسخة الحالية»، وجميع النهائيات السابقة كانت بين الهلال وأوراوا ريد دايموندز، حقق الهلال لقباً واحداً في 2019 فيما نال أوراوا لقبين في 2017 و2023.
وحققت الفرق السعودية 5 انتصارات أمام نظيرتها اليابانية في دوري أبطال آسيا للنخبة، مقابل 3 انتصارات للفرق اليابانية، والتعادل في 4 مباريات، ما يُعد مؤشراً يبعث على التفاؤل لأنصار الأهلي السعودي، بينما فازت الفرق اليابانية في مباراة واحدة خلال 7 مباريات نهائية خارج أرضها في دوري أبطال آسيا للنخبة «فوز 1 تعادل 4 خسارة 2»، وسجّلت 6 أهداف بمعدّل 0.86 هدف لكل مباراة، وللمرة الأولى يخوض فريق ياباني نهائي من مباراة واحدة.

دوري أبطال آسيا للنخبة
السعودية
اليابان
الأهلي السعودي
الهلال السعودي
كاواساكي
النصر السعودي
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