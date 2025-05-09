أرنولد يصل إلى بغداد لقيادة منتخب العراق



بغداد (أ ف ب)



وصل مدرب منتخب العراق لكرة القدم الجديد الأسترالي جراهام أرنولد وجهازه الفني المساعد الى بغداد لقيادةِ المنتخب في تصفيات كأس العالم 2026، خلفاً للإسباني خيسوس كاساس المقال من منصبه الشهر الماضي.

ووفقاً للموقع الرسمي للاتحاد العراقي فإنه سيتم تقديم المدرب أرنولد رسمياً في مؤتمر صحفيّ، من دون أن يحدد موعده.

وسيقود أرنولد (61 عاماً) منتخب العراق في مبارتيه المهمتين أمام كوريا الجنوبية والأردن في يونيو المقبل، في آخر جولتين من الدور الثالث المؤهل للمونديال.

وتنتظر أرنولد مهمة تدريبية شاقة تتمثل بتحقيق الفوز لـ«أسود الرافدين» على كوريا الجنوبية بالبصرة والأردن في العاصمة عَمّان في 5 و10 يونيو، سعياً لبطاقة تأهل مباشرة لكأس العالم، للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى في المكسيك عام 1986.

وأرنولد هو أول أسترالي يقود العراق والمدرب الأجنبي الـ 28 منذ تشكيل أول منتخب قبل 82 عاماً.

ويحتل العراق المركز الثالث في المجموعة الثانية بفارق أربع نقاط عن كوريا الجنوبية المتصدرة (16) ونقطة عن الأردن الثاني، فيما يتقدم على سلطنة عُمان بنقطتين وفلسطين بست نقاط والكويت بسبع نقاط.

ويأمل منتخب العراق في الابتعاد عن الدخول في الملحق القاري لثالث ورابع كل مجموعة، وخوض منافسات إضافية، في ظل وجود ثمانية مقاعد ونصف لقارة آسيا.

وعمل أرنولد، مدرباً لمنتخب أستراليا بين 2018 و2024 وقبلها مع فريق سنترال كوست مارينرز وسيدني أف سي.