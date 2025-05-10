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الرياضة

أرنولد: العراق يطمح للتأهل إلى كأس العالم

أرنولد: العراق يطمح للتأهل إلى كأس العالم
10 مايو 2025 22:28

 
بغداد (أ ف ب)

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طالب الأسترالي جراهام أرنولد المدرب الجديد لمنتخب العراق، «الجميع بالإيمان بأننا نطمح بالتأهل إلى كأس العالم»، وذلك في المؤتمر الصحفي بعد توقيعه عقداً مع اتحاد اللعبة المحلي.
وقال أرنولد الذي يخلف الإسباني خيسوس كاساس «المقال» من منصبه الشهر الماضي «أنا هنا لجعل العراق فخوراً ونحقق الانتصار في المباراتين الحاسمتين»، بالإشارة إلى مواجهتي كوريا الجنوبية والأردن الشهر المقبل، ضمن الجولتين التاسعة والعاشرة لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
وأضاف «أحضر مباريات الدوري بنفسي وأستعين بالمدربين المحليين الذين يعملون مع الأندية لتبادل الخبرات معهم».
وتابع أول أسترالي يقود العراق والمدرب الأجنبي الـ28 منذ تشكيل أول منتخب قبل 82 عاماً «لم أطلب من اتحاد الكرة العراقي تأمين مباراة ودية قبل مواجهتي كوريا الجنوبية والأردن»، معتبراً أنه «من الأفضل أن نلعب بتشكيلتين 11 لاعباً مقابل 11 لاعباً، وأنا سأقوم بالحُكم على الأداء الفني للاعبين وأقيّم ذلك».
وأوضح أرنولد الذي بدا متحمساً «أتمنى من اللاعبين أن يحضروا إلى معسكر منتخب العراق الوطني بشغف كبير».
وأردف «أملك فريقاً متكاملاً، وأملي أن تتكوّن لدي صورة واضحة عن اللاعبين في أقرب وقت ممكن»، مضيفاً «أنا هنا أتعامل كأب للاعبين قبل أن أكون مدرباً، وأتطلع للقاء اللاعبين في أقرب فرصة ممكنة».
وأعرب الأسترالي عن ثقته باللاعبين بقوله «على الجميع الإيمان بأننا نطمح للتأهل إلى كأس العالم، وهذا هو الهدف الذي جئت من أجله إلى العراق».
ويحتل العراق المركز الثالث في المجموعة الثانية بفارق أربع نقاط عن كوريا الجنوبية المتصدرة (16) ونقطة عن الأردن الثاني، فيما يتقدم على عُمان بنقطتين وفلسطين بست نقاط والكويت بسبع نقاط.
ويأمل منتخب العراق في الابتعاد عن الدخول في الملحق القاري لثالث ورابع كل مجموعة، وخوض منافسات إضافية، في ظل وجود ثمانية مقاعد ونصف لقارة آسيا.
وعمل أرنولد، مدرباً لمنتخب أستراليا بين 2018 و2024، وقبلها مع فريق سنترال كوست مارينرز وسيدني أف سي.

تصفيات كأس العالم
العراق
أستراليا
جراهام أرنولد
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