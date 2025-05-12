إصابة فينيسيوس بـ«بالتواء في الكاحل الأيسر»



مدريد (أ ب)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الاثنين إصابة نجمه البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور بالتواء في الكاحل الأيسر، وتعرض فينيسيوس للإصابة خلال الخسارة على ملعب برشلونة 3- 4 أمس الأحد في كلاسيكو الدوري الإسباني، قبل استبداله في وقت متأخر من المباراة.

وأوضح النادي الملكي عبر موقعه الرسمي "أظهرت الفحوصات التي أجريت اليوم لفينيسيوس جونيور، من قبل الجهاز الطبي لريال مدريد، إصابته بالتواء في كاحل قدمه اليسرى وسيتم تقييم تطور حالته. كما تعرض لوكاس فاسكيز للإصابة في الفخذ الأيسر خلال مواجهة الكلاسيكو، لكن النادي الملكي لم يحدد مدة غياب فينيسيوس أو فاسكيز. وأوضح ريال مدريد أن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة فاسكيز في العضلة العانية بفخذه اليسرى وسيتم تقييم تطور حالته.