30 لاعباً في قائمة العراق لمباراتي كوريا الجنوبية والأردن



بغداد (د ب أ)



أعلن جراهام أرنولد، المدير الفني للمنتخب العراقي الأول لكرة القدم، قائمة الفريق التي تخوض مباراتي كوريا الجنوبية والأردن في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس لعالم 2026 .

وقال أرنولد إن قائمة المنتخب العراقي لمواجهتي كوريا الجنوبية والأردن تضم 30 لاعباً، هم : فهد طالب وجلال حسن وأحمد باسل وسعد ناطق وعلي فائز ومناف يونس وزيد تحسين وحسين علي ومصطفى سعدون وأحمد يحيى وميرخاس دوسكي وريبين سولاقا وأكام هاشم وفرانس بطرس، وسجاد جاسم وأسامة رشيد وحسن عبد الكريم وإبراهيم بايش وماركو فرج ويوسف أمين وبيتر كوركيس وعلي جاسم ومنتظر ماجد ومحمد قاسم وإيمار شير وأمير العماري وأيمن حسين ومحمد جواد وعلي الحمادي ومهند علي.

ودعا مدرب المنتخب العراقي الجماهير ووسائل الإعلام إلى دعم المنتخب، مشيراً إلى أن هؤلاء اللاعبين سيسعون بكل قوتهم للتأهل إلى كأس العالم 2026.

وأوضح أنه تم اختيار اللاعبين بعقلية عالية وهم يمتلكون الجودة.

ومن المنتظر أن يدخل المنتخب العراقي يوم الاثنين المقبل معسكراً في محافظة البصرة، قبل أن يواجه منتخب كوريا الجنوبية على ملعب جذع النخلة بالمدينة الرياضية في البصرة في الخامس من يونيو المقبل ومن ثم التوجه إلى عمان لملاقاة المنتخب الأردني في المباراة الفاصلة في العاشر من الشهر المقبل.