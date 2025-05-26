ألونسو: عُدت إلى بيتي.. وارتباطي بريال مدريد لم ينقطع



مدريد (د ب أ)

يتطلع تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد الجديد إلى الربط بين تاريخه في النادي الإسباني، وبداية عهد جديد من الهيمنة. قال ألونسو في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام اليوم الاثنين: «إنه يوم مميز للغاية، سأخلده في ذاكرتي للأبد، أشعر بأنني عدت إلى بيتي، وأنا سعيد بوجودي هنا».

وأضاف: «ارتباطي بريال مدريد لم ينقطع، وقد تجدد هذا الشعور». وسيخلف مدرب باير ليفركوزن السابق، المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي الذي انتقل لقيادة منتخب البرازيل، وسيبدأ ألونسو مشواره في الأول من يونيو استعداداً للمشاركة في كأس العالم للأندية، الذي سينطلق في منتصف الشهر المقبل في الولايات المتحدة.

وكان ألونسو لاعباً تحت قيادة أنشيلوتي في ناديي ريال مدريد وبايرن ميونيخ. وقال ألونسو: «لن أنسى كارلو، فهو شخص رائع، ومدرب طوّر شخصيتي، وفخور بتسلم المهمة مكانه، وأتمنى أن أكون عند حُسن ظنه، إنها بداية حقبة جديدة».

من جانبه قال فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد إن ألونسو كان من أعظم أساطير الكرة الإسبانية بعد دوره البارز في تتويج إسبانيا بكأس العالم 2010 وبطولة أمم أوروبا مرتين، ودوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد في 2014 وألقاب أخرى مع ليفربول وبايرن ميونيخ، قبل أن يتحوّل إلى التدريب ليقود ليفركوزن للفوز بلقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه.

وقال بيريز لألونسو: «لقد عُدت لتخوض أحد أعظم التحديات في حياتك». وقاد ألونسو فريق ليفركوزن للتتويج بالثنائية المحلية من دون هزيمة في الموسم الماضي، وأنهى الموسم الجاري في المركز الثاني خلف بايرن ميونيخ، وسيحل مكانه المدرب الهولندي إيريك تين هاج.