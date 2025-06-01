العين يجدد عقد محمد عباس



أبوظبي (الاتحاد)



جددت شركة نادي العين لكرة القدم عقد لاعب الوسط محمد عباس «22 عاماً» حتى عام 2029، في خطوة تجسد حرص الإدارة على تعزيز استقراره الفني، وتكريس فلسفة الولاء، من خلال الحفاظ على المواهب التي نشأت وتدرّجت داخل النادي، ويعد عباس أحد أبرز مواهب أكاديمية نادي العين لكرة القدم، ونشأ بين جدرانها منذ طفولته، وواصل التقدم بثبات حتى وصل إلى الفريق الأول، وشارك في حصد العديد من البطولات، مؤكداً انتماءه الكامل لهذا الكيان.

وعقب التجديد، قال محمد عباس: «تجديد عقدي مع العين ليس مجرد توقيع على استمراريتي، بل هو تأكيد لحكاية بدأت منذ أن كنت في السابعة من عمري، قصة انتماء لحلم اسمه العين، وبيت علّمني أن المجد لا يُمنح، بل يُنتزع بالعمل والوفاء، وأشكر مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، على ثقته الغالية، والدعم الكبير الذي منحني ويمنح كل أبناء النادي بيئة مثالية للتطور والنجاح».

وأضاف: «الانتماء لنادٍ بحجم العين يعني الكثير لأي لاعب كرة قدم، وشخصياً عشت هنا أجمل اللحظات، وتكوّنت شخصيتي، وتعلمت كيف تصنع التحديات أبطالاً، والعين ليس مجرد نادٍ، بل قصة انتماء تمتد في القلب والوجدان، وشعاره شرف كبير لكل من تسنت له فرصة الانتماء للعين لنضعه على صدورنا بفخر واعتزاز».

وقال: «جمهور العين هو القلب النابض لهذا الكيان، والوقود الحقيقي لكل لاعب، من خلال التشجيع الدائم، والدعم المتواصل وكنتم دائماً السبب في استمرارنا، وأنتم من تصنعون الفارق، لأنكم أهل للوفاء، وأعدكم أن أواصل العطاء بكل إخلاص، وأن أكون على قدر الثقة والمسؤولية، كما كنت دائماً جزءاً من هذا النادي، سأبقى جندياً من جنوده، أقاتل في الملعب من أجل الشعار، ومن أجل من وثقوا بي».