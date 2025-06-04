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الرياضة

فريق أبوظبي يتوج بلقب بطولة «دي 10» للكريكيت

فريق أبوظبي يتوج بلقب بطولة «دي 10» للكريكيت
4 يونيو 2025 18:00

 
أبوظبي (الاتحاد)
حقق «فريق أبوظبي» لقب بطولة D10 التابعة لمجلس الإمارات للكريكيت، في ختام موسم وُصف بأنه الأنجح على الإطلاق لـ «أبوظبي كريكيت سبورتس هب وأكاديمية زايد للكريكيت التابعة لها»، وبتشكيلة تعتمد على المواهب المحلية المدعومة بكفاءة تدريبية وإدارية عالية، يمثل أداء «فريق أبوظبي» في موسم 2024-2025 محطة بارزة في مسيرة تطوير رياضة الكريكيت في العاصمة، وقد جاء الفوز بلقب D10 بفضل لحظات فارقة، من أبرزها التسديد الذي سجله روهان مصطفى في 13 كرة فقط، محققاً بذلك رقماً قياسياً، إلى جانب فوزه بجائزتي أفضل لاعب في النهائي وأفضل لاعب في البطولة.
كما شهد نصف النهائي ضد فريق الفجيرة تألق اللاعب حيدر علي الذي قدم أداءً مذهلًا بأخذ 5 ويكيت، دون أن يسمح بأي نقطة خلال جولتين فقط، ما عكس عمق وجودة التشكيلة، ومن أبرز محطات البطولة كذلك الشراكة النارية بين مصطفى وعلي عابد، اللذين أحرزا 36 نقطة في شوط واحد أمام فريق عجمان.
وضمت التشكيلة الفائزة بلقب D10 لاعبين من خريجي أكاديمية زايد للكريكيت، وهما إيثان دي سوزا وفيشال سارافانان، مما يؤكد التزام أبوظبي كريكيت سبورتس هب ومجلس أبوظبي الرياضي بتطوير المواهب من خلال مسار واضح قائم على النتائج. 

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