الخميس 5 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تعرف على قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

تعرف على قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية
4 يونيو 2025 20:55

القاهرة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«فيتو» أميركي ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار فى غزة
الاستقرار للجميع


استقر الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المصري، علي اصطحاب 27 لاعباً للسفر للولايات المتحدة، للدخول في معسكر مغلق، استعداداً لخوض بطولة كأس العالم للأندية. 
وتقام بطولة مونديال الأندية للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقاً في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبل، حيث يتواجد الأهلي في المجموعة الأولى برفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي. 
وقال مصدر - رفض ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية، إن القائمة جاءت على النحو التالي.
حراس المرمي : محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا ومصطفى مخلوف. 
الدفاع: ياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش ومحمد هاني وعمر كمال وأحمد رمضان ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل «كوكا» وخالد عبد الفتاح. 
الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي  وأليو ديانج ومحمد مجدي «أفشة» وإمام عاشور ومحمد علي بن رمضان وأحمد رضا وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأشرف بنشرقي ومحمود حسن «تريزيجيه». 
الهجوم: نيتس جراديشار ووسام أبو علي. 
وشهدت القائمة استبعاد 12 لاعباً وهم المغربي رضا سليم والتونسي محمد الضاوي كريستو بخلاف عمر الساعي وكرم فؤاد وأحمد عبدالقادر وكريم نيدفيد ومحمد عبدالله وأحمد خالد كباكا وعبدالله بستانجي وأحمد عابدين وسمير محمد وحمزة عبدالكريم. 

مصر
الأهلي المصري
مونديال الأندية
كأس العالم للأندية
أميركا
إنتر ميامي
بورتو
بالميراس
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
خدمات مميزة في المشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام (من المصدر)
الأخبار العالمية
ضيوف الرحمن يؤدون ركن الحج الأعظم في عرفات اليوم
اليوم 01:41
سارة فلكناز خلال الاجتماع (وام)
الأخبار العالمية
«الوطني الاتحادي» يشارك باجتماع النساء البرلمانيات في البرازيل
اليوم 01:41
اليمن يشهد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج عن موظفيها فوراً
اليوم 01:41
أرشيفية
الأخبار العالمية
مساعدات أممية لـ 2.5 مليون سوري شهرياً
اليوم 01:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©