تعرف على قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

القاهرة (د ب أ)



استقر الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المصري، علي اصطحاب 27 لاعباً للسفر للولايات المتحدة، للدخول في معسكر مغلق، استعداداً لخوض بطولة كأس العالم للأندية.

وتقام بطولة مونديال الأندية للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقاً في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبل، حيث يتواجد الأهلي في المجموعة الأولى برفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

وقال مصدر - رفض ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية، إن القائمة جاءت على النحو التالي.

حراس المرمي : محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا ومصطفى مخلوف.

الدفاع: ياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش ومحمد هاني وعمر كمال وأحمد رمضان ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل «كوكا» وخالد عبد الفتاح.

الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي «أفشة» وإمام عاشور ومحمد علي بن رمضان وأحمد رضا وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأشرف بنشرقي ومحمود حسن «تريزيجيه».

الهجوم: نيتس جراديشار ووسام أبو علي.

وشهدت القائمة استبعاد 12 لاعباً وهم المغربي رضا سليم والتونسي محمد الضاوي كريستو بخلاف عمر الساعي وكرم فؤاد وأحمد عبدالقادر وكريم نيدفيد ومحمد عبدالله وأحمد خالد كباكا وعبدالله بستانجي وأحمد عابدين وسمير محمد وحمزة عبدالكريم.