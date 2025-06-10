دورتموند يتعاقد رسمياً مع جوب بيلينجهام



دورتموند (أ ب)

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني تعاقده مع لاعب الوسط الإنجليزي الشاب جوب بيلينجهام بعقد يمتد لخمسة أعوام. وسبق لجود بيلينجهام الشقيق الأكبر لجوب 19 عاماً التألق في صفوف دورتموند في طريقه لأن يصبح واحداً من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، قبل انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

ورحل بيلينجهام عن سندرلاند الإنجليزي بعد أسبوعين فقط من مساعدة الفريق على الترقي للدوري الممتاز، عبر نهائيات الدور الفاصل. وأفادت تقارير بأن بيلينجهام رفض عرضاً من اينتراخت فرانكفورت لكنه وافق في النهاية على الرحيل إلى دورتموند.

وقال لارس ريكن، المدير الرياضي لدورتموند: «جوبي لاعب موهوب للغاية ويتمتع بمستوى مذهل من النضج والذكاء على أرض الملعب بالنسبة للاعب في مثل سنه». وأضاف «ليس لدينا أي شك في أنه الخيار الأمثل لفلسفتنا في تطوير المواهب الشابة ومنحهم الفرصة للتطور وترسيخ مكانتهم على أعلى مستوى».