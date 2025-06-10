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الرياضة

أستراليا تقلب الطاولة على السعودية وتبلغ نهائيات كأس العالم

أستراليا تقلب الطاولة على السعودية وتبلغ نهائيات كأس العالم
11 يونيو 2025 00:53

 

جدة (أ ف ب)
قلبت أستراليا الطاولة على مضيفتها السعودية عندما تغلبت عليها 2-1 وبلغت نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقررة العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الثلاثاء على ملعب الانماء بجدة، وذلك في الجولة العاشرة الاخيرة من منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية.
وبكرت السعودية التي كانت بحاجة الى الفوز بفارق خمسة أهداف للتأهل للمرة السابعة في تاريخها، بهدف لعبد الرحمن العبود (19)، لكن أستراليا التي بلغت العرس العالمي للمرة السابعة في تاريخها، ردت بهدفين لكونور ميتكالف (42) وميتشل دوكي (48) وحجزت البطاقة السادسة الاخيرة المباشرة عن آسيا الى النهائيات ولحقت باليابان وكوريا الجنوبية وايران واوزبكستان والاردن.
وباتت أستراليا المنتخب الـ11 الذي ضمن تأهله الى النهائيات بعد الثلاثي المضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والارجنتين بطلة العالم عن اميركا الجنوبية ونيوزيلندا عو أوقيانيا.
وهو الفوز الخامس لاستراليا في التصفيات، فحسمت المركز الثاني برصيد 19 نقطة بفارق أربع نقاط عن اليابان المتصدرة التي كانت أول المنتخبات المتأهلة من التصفيات، فيما بقيت السعودية ثالثة برصيد 13 نقطة وستخوض الملحق مع اصحاب المركزين الثالث والرابع في المجموعات الثلاث من التصفيات.
وتوزع المنتخبات الستة المؤهلة الى المحلق (الدور الرابع) على مجموعتين من ثلاثة منتخبات على أن يتأهل متصدر كل منها الى النهائيات. 

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