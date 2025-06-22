مونديال الأندية.. أتلتيكو يتمسك بالفرصة وسان جيرمان في المهمة السهلة

واشنطن (د ب أ)

تنطلق منافسات الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حالياً في الولايات المتحدة، حينما يلتقي أتلتيكو مدريد مع بوتافوجو، وباريس سان جيرمان مع سياتل ساوندرز، مساء غدٍ الاثنين بتوقيت جرينتش. وتتنافس الفرق الأربعة على بطاقتي التأهل لدور الـ 16، حيث يتربع بوتافوجو على القمة بست نقاط، يليه سان جيرمان في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، متفوقاً على أتلتيكو مدريد بفارق المواجهات المباشرة، فيما يقبع سياتل ساوندرز في قاع الترتيب بلا رصيد. وستكون المباراة الأبرز في هذه المجموعة هي المواجهة التي تجمع بين أتلتيكو مدريد وبوتافوجو، ويتعين على الفريق الإسباني الفوز في هذه المباراة لتفادي الخروج المبكر من كأس العالم للأندية. وكان أتلتيكو استعاد توازنه بعد هزيمته القاسية في المباراة الافتتاحية أمام سان جيرمان برباعية، وحقق النقاط الثلاث في الجولة الماضية بالفوز على سياتل 3/1، لكن بوتافوجو تغلب على باريس سان جيرمان بطل أوروبا بهدف، ويكفيه التعادل فقط للتأهل. ويعرف أتلتيكو بتقلب مستواه، فقد سجل ثلاثة أهداف أو أكثر في ست من آخر عشر مباريات، وحقق الفوز في جميعها، بينما فشل في التسجيل تماماً في المباريات الأربع الأخرى، وخسر ثلاثة منها. وتبقى فرصة أتلتيكو مدريد في التأهل معقدة، ففي حال فاز باريس سان جيرمان، كما هو متوقع، على سياتل، فسيكون على أتلتيكو الفوز على بوتافوجو بفارق ثلاثة أهداف في ملعب «روز بول» لقلب فارق الأهداف لصالحه. وتحتسب فقط الأهداف في المواجهات المباشرة بين الفرق المتعادلة في النقاط، وبالتالي قد تكون هزيمة أتلتيكو برباعية أمام باريس سان جيرمان عاملاً حاسماً سلبياً للفريق الإسباني. ولكن مهمة الفريق الإسباني ستكون صعبة للغاية، لاسيما وأنه سيواجه فريقاً يعيش حالة من الثقة العالية بعد الفوز في أول مباراتين على سياتل ساوندرز وسان جيرمان. واستطاع بوتافوجو أن يتفوق على باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد أسابيع قليلة فقط من تتويج الفريق الفرنسي بلقب دوري الأبطال. وكان الفوز على سان جيرمان هو أول انتصار لأي فريق من اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول) على ناد أوروبي في كأس العالم للأندية منذ عام 2012، عندما هزم كورينثيانز فريق تشيلسي في النهائي. ويكفي بوتافوجو الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة ليضمن التأهل لدور ال16، الحالة الوحيدة التي يودع فيها بوتافوجو البطولة هي خسارته بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر في هذه المباراة، مع فوز سان جيرمان على سياتل ساوندرز. وفي ذات التوقيت، يلتقي فريق سان جيرمان مع سياتل ساوندرز الأميركي. ويعلم سان جيرمان أن الفوز سيكون كافياً للتأهل لدور ال16، خاصة أن الهزيمة المفاجئة لبطل أوروبا أمام بوتافوجو في الجولة الثانية، أدت إلى بقاء التأهل إلى الأدوار الإقصائية غير محسوم حتى الآن، في حين أن مضيفهم من الدوري الأميركي لم يحصد أي نقطة حتى الآن. وقد يكون التعادل كافياً لفريق سان جيرمان للتأهل لدور ال16 في حال عدم تحقيق أتلتيكو مدريد للفوز على بوتافوجو. وبينما فشلت فرق بحجم أرسنال وإنتر ميلان، نجح بوتافوجو بشكل مذهل في إلحاق الهزيمة الأولى بباريس سان جيرمان منذ تتويجه بطلاً لأوروبا. وكنتيجة مباشرة لهذه المفاجأة المدوية، لم يعد بإمكان باريس سان جيرمان إنهاء دور المجموعات في صدارة المجموعة، لكن بفضل تفوقهم في المواجهات المباشرة على أتلتيكو مدريد، يكفيهم فقط تحقيق نتيجة أفضل من أتلتيكو لضمان التأهل إلى الأدوار الإقصائية. احتلال المركز الثاني في المجموعة، وهو ما قد يفتح الباب أمام مواجهة عاطفية محتملة مع ليونيل ميسي في دور ال16، إذا نجح فريقه إنتر ميامي في تصدر المجموعة الأولى، لكن الفريق الباريسي عليه أولاً أن يصحح أخطاءه، بعد أن توقفت سلسلة تسجيله للأهداف في 19 مباراة متتالية، إثر الهزيمة أمام بوتافوجو في الجولة الثانية. وفي الوقت الذي قد يحتاج باريس سان جيرمان إلى نقطة واحدة فقط لحسم التأهل عن هذه المجموعة، فإن سياتل ساوندرز بحاجة إلى ما يشبه المعجزة الصغيرة، بالنظر إلى مركزهم في الترتيب وأدائهم السيئ خلال البطولة.