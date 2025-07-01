اللقاء الأول خارج أوروبا.. تعرّف على تاريخ مواجهات ريال مدريد ويوفنتوس



معتز الشامي (أبوظبي)



يواجه العملاق الإسباني ريال مدريد نظيره العملاق الإيطالي يوفنتوس، في ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025، في إعادة لنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2017، وتغلب ريال مدريد على يوفنتوس 4-1 في نهائي دوري أبطال أوروبا 2017، قبل أن يفوز أيضاً بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين، عندما التقى الفريقان في ربع النهائي في الموسم التالي.

لكن ماذا عن تاريخ مواجهات ريال مدريد ويوفنتوس، حيث ستكون هذه المواجهة التنافسية الـ 22 بين الفريقين، لكنها الأولى في بطولة أخرى غير كأس أوروبا ودوري أبطال أوروبا، والأولى خارج قارة أوروبا في مباراة تنافسية.

ويتفوق ريال مدريد بفارق ضئيل، حيث حقق 10 انتصارات مقابل 9 انتصارات ليوفنتوس، والتعادل مرتين، وقد فاز العملاق الإسباني بـ5 من أصل 9 مواجهات في أدوار خروج المغلوب بين الفريقين.

أما عن مشوار الفريقين في كأس العالم الحالية، فحقق يوفنتوس أعلى معدل تسديدات ناجحة في دور المجموعات بكأس العالم للأندية (37%)، مسجلاً 11 هدفاً من 30 تسديدة، كما حقق أكبر فارق إيجابي بين أهدافهم المسجلة والأهداف المتوقعة (+5.5 – 11 هدفاً مسجلاً من 5.5 هدف متوقع)، ما يدل على كفاءتهم أمام المرمى.

ويدخل يوفنتوس المباراة بعد هزيمة مؤلمة بنتيجة 5-2 أمام مانشستر سيتي في مباراته الأخيرة بدور المجموعات، والتي كانت المرة الثانية فقط في آخر 30 عاماً التي تستقبل فيها السيدة العجوز 5 أهداف في مباراة (5-1 أمام نابولي في يناير 2023).

ويظل ريال مدريد بلا هزيمة في البطولة، حيث تعادل في مباراة واحدة، وفاز في اثنتين من مبارياته الثلاث في دور المجموعات، متفوقاً على منافسيه بنتيجة 7-2 رغم تسديده11 تسديدة أقل (39-50) خلال تلك المباريات الثلاث ضد الهلال وباتشوكا وسالزبورج.

ورغم كل النجومية التي يتمتع بها الفريقان، إلا أن كلاً منهما يملك لاعباً شاباً يقود هجومهما في كأس العالم للأندية حتى هذه اللحظة، حيث كان كينان يلديز لاعب يوفنتوس (3 أهداف، تمريرة حاسمة واحدة) وجونزالو جارسيا لاعب ريال مدريد (هدفين، تمريرة حاسمة واحدة) اللاعبين الوحيدين اللذين ساهما في هدف واحد على الأقل في جميع مباريات دور المجموعات الثلاث.

وربما يعود كيليان مبابي إلى ريال مدريد بعد إصابته بالتهاب في المعدة والأمعاء أبعدته عن دور المجموعات، بينما أصبح راؤول أسينسيو متاحاً مرة أخرى بعد إيقافه لمباراة واحدة ضد سالزبورج، بينما يواجه الفائز في هذه المباراة إما بوروسيا دورتموند، أو مونتيري في ربع النهائي، فيما تتوقع شبكة «أوبتا» للإحصاءات فوز ريال مدريد والعبور إلى ربع النهائي بنسبة 63.4%، فيما تبلغ احتمالية وصول يوفنتوس إلى ربع النهائي 36.6%.