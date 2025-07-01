يوم المفاجآت في كأس العالم للأندية.. أوروبا لا تتفوق دائماً!

معتز الشامي (واشنطن)



تابعت الجماهير الهزيمة القاسية لفريقين من أكبر أندية أوروبا، حيث ودع مانشستر سيتي وإنتر ميلان، بطولة كأس العالم للأندية من دور الـ 16، في مفاجأة لم يتوقعها أحد، رغم وصول العملاقين إلى مرحلة خروج المغلوب بعد تصدرهما مجموعتيهما، بينما كان السيتي الفريق الوحيد الذي حقق سجل فوز بنسبة 100% في المسابقة، وقبل انطلاق الأدوار الإقصائية، كان باريس سان جيرمان فقط (20.6%) لديه فرصة أكبر للفوز بكأس العالم للأندية 2025 من بين الفرق الستة عشر المتبقية، متفوقاً على مان سيتي (20.4%) وإنتر ميلان (12.4%)، بحسب «أوبتا»، لكن كل شيء تغير يوم الاثنين، عندما فاجأ الهلال وفلومينينسي منافسيهما الأكثر شهرة، وأخرجا الفريقين الأوروبيين من البطولة، وأعادا رسم ملامحها.

وقبل مباراتهم ضد فلومينينسي في شارلوت، كان إنتر سابع أقوى فريق في العالم، حسب تصنيفات «أوبتا»، بينما كان منافسه البرازيلي في المركز الـ181، ما يجعلهم النادي الأقل تصنيفاً الذي شارك في مرحلة خروج المغلوب من المسابقة، وحقق فلومينينسي الفوز الثالث للأندية البرازيلية ضد الفرق الأوروبية في كأس العالم للأندية 2025، وحظيت الأندية البرازيلية بميزة التوقيت قبل انطلاق البطولة، فمع انتهاء 12 جولة فقط من موسمها المكون من 38 مباراة في الدوري، وصلت الفرق البرازيلية إلى هذه البطولة في كامل نشاطها، على عكس العديد من الأندية الأوروبية التي خرجت من مواسم طويلة ومرهقة، وقد تجلّت هذه الحيوية في أدائها حتى الآن، ويواجه فلومينينسي الآن الهلال في ربع النهائي بعد فوز الفريق السعودي المثير 4-3 على مانشستر سيتي، وهي المباراة التي يمكن القول إنها الأفضل في البطولة حتى الآن.

وشهدت المباراة أكبر عدد من التسديدات (47)، والتسديدات على المرمى (20) وأعلى إجمالي xG أهداف متوقعة (7.37) من أي مباراة في كأس العالم للأندية 2025 حتى الآن، في حين كانت أيضاً أول مباراة يصل فيها إجمالي اللمسات في منطقة جزاء المنافس إلى 100، وأنهت هذه النتيجة مسيرة جوارديولا الاستثنائية في البطولة، دخل المدرب الإسباني المباراة بسجل خالٍ من الهزائم في كأس العالم للأندية (11 فوزاً و0 تعادلات، بما في ذلك النسخ السابقة) كمدرب، متفوقاً على منافسيه بنتيجة 38-4 في تلك المباريات، ورغم أن الفارق بين الناديين لم يكن كبيرا كما هو الحال بين فلومينينسي وإنتر في تصنيفات أوبتا، إلا أن الفارق كان 66 مركزاً (الرابع مقابل السبعين) صباح المباراة، وتوقعت «أوبتا» التعادل المثير 1-1 الذي حققه أوكلاند سيتي أمام بوكا جونيورز في مرحلة المجموعات بنسبة 5.4% فقط، حيث تظل أكبر نتيجة غير متوقعة في هذه البطولة، وكان فوز بوتافوجو 1-0 على باريس سان جيرمان في مرحلة المجموعات الانتصار الأقل توقعاً وفقاً لتوقعات أوبتا، حيث كانت نسبة فوز الفريق البرازيلي بالمباراة 6.4%.

ويحتل فوز فلومينينسي الليلة الماضية المركز الثالث في ترتيب أكثر النتائج غير المتوقعة في هذه البطولة، حيث هزم إنتر ميلان فقط في 7.5% من عمليات المحاكاة قبل المباراة، بينما يُعد فوز الهلال بنسبة 9.9% قبل انطلاق المباراة ضد مانشستر سيتي رابع أكبر مفاجأة في كأس العالم للأندية 2025 حتى الآن.