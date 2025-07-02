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الرياضة

جوب بيلينجهام يغيب أمام شقيقه!

جوب بيلينجهام يغيب أمام شقيقه!
2 يوليو 2025 14:56

نيويورك (أ ب)

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يغيب جوب بيلينجهام، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، عن فريقه في مواجهة ريال مدريد في دور الثمانية ببطولة كأس العالم للأندية، بسبب الإيقاف، بعدما حصل على بطاقة صفراء أمام مونتيري، ما يعني أنه سيفقد فرصة مواجهة شقيقه.
ويلتقي دورتموند مع ريال مدريد على ملعب «ميت لايف» يوم السبت، ولكن سيضطر جوب لتنفيذ عقوبة الغياب عن مباراة للإيقاف، لحصوله على الإنذار الثاني في البطولة.
وسبق وحصل جوب على بطاقة صفراء في مباراة الفريق أمام أولسان الكوري في دور المجموعات.
كانت المواجهة بين دورتموند ومدريد ستشكل لحظة فخر لعائلة بيلينجهام، إذ تبرز الصعود السريع للشقيقين اللذين تخرجا معاً من أكاديمية برمنجهام.
ورحل جود بيلينجهام عن برمنجهام للانضمام لفريق دورتموند في 2020، وكان يبلغ وقتها 17 عاما، وبعدها تمكن من أن يرسخ نفسه واحداً من أفضل لاعبي العالم، وانتقل إلى ريال مدريد بعدها بثلاثة أعوام في صفقة قد تصل قيمتها إلى 139 مليون دولار.
وتُوج جود بالفعل بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا كما أنه لاعباً أساسياً في المنتخب الإنجليزي.
وانتقل جوب من برمنجهام إلى سندرلاند في 2023، وبعد أن ساعد الفريق في الصعود للدوري الممتاز في الموسم الماضي، سار على خطى شقيقه، وتعاقد مع دورتموند الشهر الماضي.
وبالفعل كان لدى جوب تأثير في دورتموند، حيث شارك مع الفريق في مباراته الأولى بمونديال الأندية، وبعدها سجل أول أهدافه مع فريقه الجديد أمام صن داونز الجنوب أفريقي. وتغلب الريال على يوفنتوس بهدف ليتأهل لدور الثمانية، فيما تغلب دورتموند على مونتيري 2 -1.

 

أميركا
مونديال الأندية
كأس العالم للأندية
دورتموند
ريال مدريد
جود بيلينجهام
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