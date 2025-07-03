إيجور يعود إلى الشارقة بعد 4 سنوات



علي معالي (أبوظبي)



مرة أخرى، يعود البرازيلي إيجور كورنادو «32 عاماً»، والملقب بـ «الساحر» إلى الشارقة، بعد مفاوضات مكثفة خلال الفترة الماضية لدعم خطوط «الملك»، استعداداً للموسم الجديد، ولم تنته المفاوضات بشكل نهائي حتى الآن، حتى يخضع اللاعب للفحص الطبي، في ظل الإصابة المتكررة التي تعرض لها في صفوف كورينثيانز الذي لعب له قبل الحضور إلى الشارقة، وقبلها في الاتحاد السعودي.

ولا يخفى على جماهير الكرة الإماراتية عموماً، والشارقة بشكل خاص، القيمة الكبيرة للاعب عندما جاء إلى الشارقة في موسم 2018-2019، قادماً وقتها من باليرمو الإيطالي، وحقق مع «الملك» لقب بطولة الدوري مع المدرب عبدالعزيز العنبري بعد غياب 23 عاماً.

ورغم أن عقد اللاعب مستمر مع الفريق البرازيلي حتى فبراير 2026، لكنه فضل عدم الاستمرار، ويوم الجمعة الماضي اجتمع وكيل اللاعب مع إدارة النادي، وتم الاتفاق على كل الأمور، حيث تخلى كورونادو عن المبلغ الذي كان يحصل عليه حتى نهاية العقد.

وكان اللاعب انتقل إلى كورينثيانز في فبراير 2024، فيما يزيد قليلاً عن عام، تعامل إيجور كورونادو مع سلسلة من المشاكل الجسدية، مما أعاق مسيرته القوية مع الفريق، وفي عام 2024، أصيب في فخذه الأيمن عند وصوله إلى النادي، وعندما كان على وشك العودة إلى الملاعب، أصيب بحمى الضنك، وبعد ذلك عانى آلاماً في الفخذ، وهذا الموسم، بدأ اللاعب العام احتياطياً، وتعرض لإصابة في وتر العضلة اليمنى، وابتعد لفترة عن الملاعب حتى عاد في مارس الماضي.

وإجمالاً ارتدى إيجور قميص كورينثيانز في 67 مباراة، 31 منها أساسياً، وسجل 7 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة، وأثناء وجوده مع الشارقة حقق لقبي الدوري وكأس السوبر، ثم انضم إلى الاتحاد السعودي في فترة الانتقالات الصيفية عام 2021 مقابل 10.5 مليون يورو، ولعب إيجور في الاتحاد من يوليو 2021 إلى فبراير 2024؛ مسجلاً 16 هدفاً، وصنع 32 هدفاً خلال 71 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، وأسهم كورونادو في تتويج الاتحاد بلقبي الدوري السعودي للمحترفين وكأس السوبر المحلي.