«مبابي ريال مدريد» يواجه سان جيرمان للمرة الأولى

إيست راذرفورد (أ ف ب)

يلتقي قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي وجهاً لوجه مع ناديه السابق باريس سان جيرمان، للمرة الأولى منذ مغادرته النادي قبل عام، في نصف نهائي مونديال الأندية لكرة القدم غداً الأربعاء، وذلك مع ثورة فريقه الجديد ريال مدريد الإسباني بقيادة مدربه تشابي ألونسو.

ينبغي تذكر مبابي كأسطورة في سان جيرمان، إذ قضى سبعة مواسم حافلة هناك، وغادر في نهاية المطاف بصفته الهدّاف التاريخي للنادي وفي جعبته 256 هدفاً في 308 مباريات.

شاب إرثه بعض التصدعات بسبب طريقة رحيله، حيث شعر كثيرون أن مبابي في النصف الأخير من فترة وجوده في باريس كان فقط ينتظر اللحظة المناسبة للانتقال إلى ريال مدريد، النادي الذي حلم بتمثيله منذ طفولته.

لم يكن سان جيرمان، تحت رئاسة القطري ناصر الخليفي، راضياً عن الطريقة التي اختار بها مبابي إنهاء عقده من أجل الانتقال إلى ريال مدريد في 2024، ما حرمه من الحصول على أي مقابل مادي.

ونشأ نزاع قانوني مرير بين الطرفين منذ ذلك الحين، حيث يطالب مبابي بمبلغ 55 مليون يورو (64.4 مليون دولار) كأجور ومكافآت متأخرة خلال فترة وجوده في باريس.

أما آخر تطور في هذه القضية، فقد جاء هذا الأسبوع، حين كشف أحد محامي مبابي أن قائد المنتخب الفرنسي سحب شكواه المتعلقة بـ«المضايقة الأخلاقية» ضد ناديه السابق.

وجاء ذلك بعدما أعلنت النيابة العامة في باريس الشهر الماضي عن فتح تحقيق إثر شكوى قدمها اللاعب بشأن طريقة معاملته من قبل النادي صيف 2023.

ويرى مبابي أنه تم تهميشه وإجباره على التدرب مع لاعبين كان النادي ينوي التخلص منهم، بعد رفضه تجديد عقده.

كما غاب مبابي عن جولة الإعداد في اليابان وبداية الموسم التالي، قبل أن تتم إعادة دمجه في تشكيلة الإسباني لويس إنريكي لاحقاً.

ينبغي أن تصبح كل هذه المشكلات من الماضي بالنسبة لمبابي، بالنظر إلى موسمه الأول مع ريال مدريد على المستوى الشخصي.

فاللاعب البالغ 26 عاماً، المتوج بكأس العالم 2018، سجل 43 هدفاً في 56 مباراة مع ناديه الجديد في جميع المسابقات حتى نهاية الدوري الإسباني، وهو رقم مذهل.

مع ذلك، عانى مبابي في كأس العالم للأندية، إذ لم يشارك في دور المجموعات بسبب إصابته بفيروس في المعدة استدعى دخوله المستشفى.

في غيابه، صعد المهاجم الشاب جونزالو جارسيا بشكل لافت، إذ بدأ جميع المباريات الخمس في الولايات المتحدة وسجل أربعة أهداف، كان آخرها الهدف الافتتاحي في الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني 3-2 في ربع النهائي على ملعب ميتلايف السبت، لكن مبابي هو من سجّل الهدف الحاسم في النهاية.

دخل الفرنسي بديلاً في منتصف الشوط الثاني وسجل هدفاً رائعاً بضربة مقصية أكروباتية، ليضيف الهدف الثالث لريال في الوقت بدل الضائع.

وقال المدرب ألونسو (43 عاماً) بعد تلك المباراة عن مبابي: «هو ليس في أفضل حال بعد، ليس جاهزاً بنسبة 100%، لكنه يتحسن يوماً بعد يوم».

وأضاف: «الآن أمامه ثلاثة أيام أخرى لمواصلة التحسن والشعور بحال أفضل قبل نصف النهائي».

من الصعب تخيّل عدم مشاركة مبابي أساسياً في أول مباراة له في المسابقة أمام سان جيرمان، الذي توّج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم التالي لرحيله، بعد سنوات من الإخفاقات الأوروبية في وجوده.