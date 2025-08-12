جريليش ينتقل معاراً من السيتي إلى إيفرتون



لندن (أ ف ب)



انتقل الجناح الدولي جاك جريليش إلى إيفرتون قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي بالإعارة حتى نهاية موسم 2026، في محاولة لإنقاذ مسيرته قبل نهائيات كأس العالم لكرة القدم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وخرج جريليش من حسابات مدربه الإسباني بيب جوارديولا في الموسم الماضي ولم يلعب أساسياً سوى في سبع مباريات خلال الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستُبعد اللاعب البالغ 29 عاماً عن قائمة فريقه التي شاركت في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، في إشارة واضحة إلى أنه لم يعد مرحّباً به ضمن تشكيلة جوارديولا.

وتأتي صفقة انتقال جريليش إلى إيفرتون قبل أيام من انطلاق الدوري وخوض فريقه الجديد أولى مبارياته أمام ليدز في 18 أغسطس.

قال جريليش: «أنا في قمة السعادة لتوقيع عقد مع إيفرتون، إنها خطوة عملاقة لي، للحقيقة هذا نادٍ كبير مع جماهير رائعة».

واختار جريليش اللعب بالقميص رقم 18، في تكريم للنجمين السابقين واين روني وبول جاسكوين اللذين ارتديا هذا الرقم في نادي مرسيسايد.

وأضاف: «اللاعبان الإنجليزيان المفضلان لديّ هما واين روزني وبول جاسكوين وأعلم أن كليهما ارتديا الرقم 18».

وتابع لاعب أستون فيلا السابق: «تكلمت مع واين قبل انتقالي إلى هنا وأشرت إلى هذا الأمر (الرقم 18) لذا آمل أن يكون سعيداً حول ذلك».

وكان جريليش انضم إلى السيتي قادماً من فيلا في 2021، وفاز مع فريق جوارديولا بلقب الدوري ثلاث مرات، دوري أبطال أوروبا وكأس إنجلترا، لكن حضوره تراجع بشكل كبير بعد تألقه في موسم 2023 حيث لعب دوراً أساسياً بتحقيق الفريق الثلاثية.