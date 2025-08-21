مدربو «البوندسليجا» يختارون البطل!

ميونيخ (د ب أ)



يعد بايرن ميونيخ المرشح الأوفر حظاً للفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا)، وذلك حسبما يرى مدربو فرق المسابقة.

وينطلق الموسم الجمعة حينما يستضيف بايرن ميونيخ فريق لايبزج، فيما قام هورست ستيفن، المدرب الجديد لفريق فيردر بريمن، بتخليص الاستطلاع الذي أجرته وكالة الأنباء الألمانية بين مدربي الـ18 ناديا، بالقول إن بايرن ميونيخ يمتلك الفريق الأفضل.

وفاز بايرن ميونيخ بجميع ألقاب المسابقة منذ عام 2013، باستثناء عام 2024، حينما توج ليفركوزن باللقب.

وقبل 12 شهراً من الآن، أجمع المدربون على أن ليفركوزن يمكنه تكرار الأمر، لكن بايرن ميونيخ نجح في الفوز باللقب بفارق 13 نقطة، وهناك إجماع في الوقت الحالي على استحالة التفوق على البايرن.

وقال فرانك شميت، المدير الفني لفريق هايدنهايم: «فارق النقاط كان كبيراً بالفعل العام الماضي، لذلك لا أومن بأن باقي الفرق يمكنها تقليص الفجوة مع البايرن».

من جانبه قال جوليان شوستر، المدير الفني لفريق فرايبورج، إنه يعتقد بأن المنافسة ستكون أكبر هذا الموسم، لكنه أشار إلى أن بايرن ميونيخ سيكون في القمة مجدداً في نهاية الموسم.