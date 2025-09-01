الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

أنتوني إلى ريال بيتيس من مانشستر يونايتد

أنتوني إلى ريال بيتيس من مانشستر يونايتد
1 سبتمبر 2025 22:43

 
مانشستر (رويترز)

تعاقد ريال بيتيس مع مهاجم مانشستر يونايتد أنتوني قبل الموعد النهائي للانتقالات، بعد أن اتفق الناديان على صفقة بقيمة 25 مليون يورو (29.27 مليون دولار).
شارك أنتوني في 62 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع يونايتد، وسجل خمسة أهداف، وصنع ثلاثة، منذ أن اشتراه النادي مقابل 81.3 مليون يورو (95.18 مليون دولار) من أياكس أمستردام في 2022.
وانضم أنتوني إلى بيتيس على سبيل الإعارة في يناير الماضي، وسجل تسعة أهداف في جميع المسابقات.
ويعد رحيل أنتوني جزءاً من عملية إعادة هيكلة في فريق يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية، إذ تعاقد نابولي مع مهاجمه الدنماركي راسموس هويلوند على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد في وقت سابق.
كان أنتوني من بين خمسة لاعبين يسعون للرحيل عن النادي في هذه النافذة، إلى جانب ماركوس راشفورد وتيريل مالاسيا وجيدون سانشو، وانضم راشفورد إلى برشلونة على سبيل الإعارة الشهر الماضي، وربطت تكهنات سانشو باحتمال الانتقال إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
ريال بيتيس
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©