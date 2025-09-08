المنتخب الأولمبي يواجه إيران بطموح «التأهل السادس»

معتصم عبدالله (أبوظبي)



يضع منتخبنا الأولمبي عينه على بطاقة التأهل السادسة في تاريخه إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، عندما يلتقي إيران في الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم، على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، في ختام مباريات المجموعة التاسعة من التصفيات، وتسبق المواجهة الحاسمة مباراة بين هونج كونج وجوام في الساعة السادسة والنصف مساءً على الملعب نفسه، لكنها تبقى خارج حسابات المنافسة.

يخوض «الأبيض الأولمبي» اللقاء بفرصتي الفوز، أو التعادل لضمان التأهل المباشر، مستفيداً من صدارته الحالية للمجموعة برصيد 6 نقاط، حققها من فوزين متتاليين على جوام 13-0، وهونج كونج 2-0، فيما يدخل منافسه الإيراني المباراة بالرصيد ذاته، بعد انتصارين على هونج كونج 4-0 وجوام 6-0، لتتحول المواجهة إلى صراع مباشر على المركز الأول.

وبحسب نظام التصفيات، يتأهل أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الـ11 مباشرة إلى النهائيات، بجانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني، لتنضم إلى المنتخب السعودي «المستضيف».

ويحمل «الأبيض الأولمبي» شعار «التأهل السادس» من أصل 7 مشاركات في التصفيات، بعدما حجز بطاقاته في نسخ عُمان 2014، قطر 2016، تايلاند 2020، أوزبكستان 2022، وقطر 2024، فيما غاب فقط عن نسخة الصين 2018.

وأكد الأوروجوياني مارسيلو برولي، مدرب منتخبنا الأولمبي، أن مواجهة إيران ستكون قوية ومصيرية، مشدداً على أن لاعبيه مطالبون باللعب بروح واحدة وتركيز عالٍ، وقال: «هدفنا أن نحسم التأهل من دون انتظار نتائج الآخرين، أثق في قدرات اللاعبين، والانضباط التكتيكي سيكون مفتاح التفوق أمام منافس يملك عناصر قوية». من جانبه، دعا أوميد رافانخاه، مدرب منتخب إيران الأولمبي، لاعبيه إلى نسيان الانتصارين السابقين أمام هونج كونج وجوام، والتركيز على مواجهة اليوم، وقال: «علينا التعامل مع مباراة الإمارات باعتبارها نهائياً مستقلاً، وأثق بأن اللاعبين يدركون أهميتها، وأنها لا تحتمل أي أخطاء».

في المقابل، أوضح مهاجم «الأبيض الأولمبي» محمد المنصوري أن روح الفريق كانت كلمة السر في مشوار المنتخب حتى الآن، وقال: «نلعب جميعاً من أجل هدف واحد، وهو إسعاد جماهيرنا، والمباراة أمام إيران فرصة جديدة لإثبات أننا نستحق التأهل».

بدوره، أكد الحارس خالد توحيد أن الفوز في المباراتين الماضيتين ثمرة جهد استمر لعامين من التحضير، وقال: «الآن تركيزنا منصب على مواجهة إيران، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الخروج بالنتيجة التي تضمن تأهلنا».