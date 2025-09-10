الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

القلب لا يزال ينبض.. إريكسن يقترب من فولفسبورج

القلب لا يزال ينبض.. إريكسن يقترب من فولفسبورج
10 سبتمبر 2025 20:32

هامبورج (د ب أ)

اقترب نادي فولفسبورج الألماني من التعاقد مع نجم خط وسط منتخب الدنمارك، كريستيان إريكسن، وفقاً لتأكيدات صحيفة «تيبسبلاديت» ومجلة «كيكر» الرياضية، اليوم الأربعاء. ويبقى إريكسن «33 عاماً» لاعباً حراً لا يرتبط مع أي نادٍ منذ انتهاء تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في يناير الماضي.
ويتدرب اللاعب الدنماركي حالياً مع نادي مالمو السويدي، للحفاظ على لياقته البدنية. وتعرض إريكسن لسكتة قلبية خلال بطولة أمم أوروبا في 2021، واحتاج إلى إنعاش على أرض الملعب. وبعد التعافي من هذه الأزمة، وقع عقداً مع برينتفورد قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد في 2022.
ولم يتواجد كريستيان إريكسن في قائمة منتخب الدنمارك هذا الشهر لخوض مباراتين في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم.

