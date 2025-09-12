دوري أبطال آسيا 2 يدشن «الثانية» بـ«توقيت الوصل»



معتز الشامي (أبوظبي)

تنطلق الثلاثاء المقبل، منافسات مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2025/26، بمشاركة 32 فريقاً يبحثون عن المجد القاري في النسخة الـ21 من البطولة، التي كانت تُعرف سابقاً باسم كأس الاتحاد الآسيوي قبل إعادة هيكلتها العام الماضي.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة فريقين لأول مرة في البطولات القارية وهم بي إف سي أنديجون (أوزبكستان) وكونج آن هانوي إف سي (فيتنام)، إلى جانب 11 نادياً يخوضون المشاركة الأولى لهم في تاريخ المسابقة، أبرزهم، الوصل، النصر السعودي، الأهلي القطري، الاستقلال الإيراني، أرقداج التركماني، جوا الهندي، جامبا أوساكا الياباني، بوهانج ستيلرز الكوري، بكين الصيني، بي جي باثوم يونايتد وراتشابوري التايلنديين.

فيما تتوزع الـ 32 فريقاً المشاركين على ثماني مجموعات (غرب وشرق)، ويسعى المحرق البحريني للقب ثالث بعد تتويجه عامي 2008 و2021، أما النصر السعودي والوصل فسيكون ظهورهما الأكثر جذباً للأنظار في تلك النسخة، التي تضم أيضا أندية تتمتع بخبرات كبيرة في البطولة مثل الوحدات الأردني، واستقلال طهران و الزوراء العراقي، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة بنهاية دور المجموعات.

تنطلق مباريات غرب آسيا يوم الثلاثاء، بمواجهات بين موهون باجان سوبر جاينت (الهند) الذي يستهل مشواره في المجموعة الثالثة أمام أهال التركماني في كولكاتا، بينما يلتقي الحسين الأردني (بطل الدوري مرتين متتاليتين) أمام سباهان الإيراني في عمان، وفي اليوم التالي يلتقي أرقداج التركماني مع أنديجون الأوزبكي، بينما يعود الأهلي القطري للمشاركات القارية، بعد غياب 26 عاماً، بمواجهة الخالدية البحريني في الدوحة، ويصطدم جوا الهندي مع الزوراء العراقي،الذي يدخل إلى المشاركة السادسة في البطولة.

ومساء اليوم نفسه يلتقي النصر السعودي مع استقلال دوشنبه الطاجيكي في الرياض، ويمتلك الفريق الطاجيكي 13 لقب دوري محلي وسبع مشاركات قارية، وبعدها يدخل الوصل إلى البطولة بقوته الضاربة، حيث يلتقي الاستقلال الإيراني في بدبي.

أما المحرق البحريني،بطل الدوري للمرة 35 والكأس للمرة 11، فيلتقي الوحدات الأردني الذي يدخل إلى المشاركة 14 في البطولة، في المنامة.