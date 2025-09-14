أكاديمية إنتر ميامي ترتدي شعار ميسي!



معتز الشامي (أبوظبي)



تتواصل «الميسيمانيا» في عالم كرة القدم، وهذه المرة من بوابة الفئات السنية، وأعلنت أكاديمية إنتر ميامي عن ارتداء فرقها للشعار الرسمي لليونيل ميسي على قمصانها في موسم 2025-2026، لتصبح أول أكاديمية في العالم تحمل ختم الأسطورة الأرجنتينية المتوج بالكرة الذهبية ثماني مرات.

القميص الجديد، المسمى «Promise Kit»، يتجاوز فكرة الزي الرياضي ليكون بمثابة «بيان طموح وجسر بين الحلم والعظمة»، بحسب البيان الرسمي للنادي.

ويرمز الشعار إلى الإلهام والإرث الكروي، وصُمم بأسلوب عصري ومعاصر، يربط إنتر ميامي بالثقافة المتنوعة والنابضة بالحياة في المدينة، بينما يعزز اللون الوردي هوية النادي كأيقونة بصرية عالمية.

ولم يكتف إنتر ميامي بهذه الخطوة الرمزية، بل رسّخ مكانته كأحد أكثر الأندية تأثيراً في كرة القدم الأميركية، وتصدّر لاعبوه ميسي، سواريز، بوسكيتس وكريماشي قائمة أكثر 25 قميصاً مبيعاً في الدوري الأميركي، كما طرح النادي أطقم مبتكرة استلهمت من أزياء الشارع اليابانية، وحقبة ميامي في الثمانينات، وصولاً إلى تصميم الحالي.

وهذا الزخم انعكس أيضاً على الجانب التجاري، حيث ارتفعت إيرادات النادي بنسبة 263% لتصل إلى 200 مليون دولار، ما جعله ثاني أكثر الأندية قيمة في الدوري الأميركي، كما خطف الأضواء بحضور شخصيات بارزة مثل ليبرون جيمس، كيم كارداشيان، سيرينا وليامز، رونالدينيو وتوم برادي في ملعب «تشيس ستاديوم».

أما رياضياً، تحولت مسيرة النادي من إنهاء موسمه الأول في ذيل الترتيب عام 2020 إلى تحقيق إنجازات لافتة، أبرزها الفوز بكأس الدوريات 2023 ودرع المشجعين 2024. وزاد الإنجاز بريقاً عندما أصبح إنتر ميامي أول فريق أميركي يحقق انتصاراً في مونديال الأندية بعد تغلبه على بورتو 2-1.

وبهذا، يكتب إنتر ميامي صفحة جديدة في تاريخه، حيث يتحول شعار ميسي من أيقونة شخصية إلى علامة إلهام للأجيال القادمة.