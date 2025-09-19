السبت 20 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أبو الأبيض» للمحامل الشراعية يرسم «لوحة 60 قدماً» غداً

«أبو الأبيض» للمحامل الشراعية يرسم «لوحة 60 قدماً» غداً
19 سبتمبر 2025 18:00

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس كوت ديفوار يتسلم وسام الجائزة الأفريقية لتعزيز السلم لعام 2025
تحت رعاية منصور بن زايد.. «المعرض والمؤتمر العالمي للسـكك الحـديدية والنقل والبنية التحتية» ينطلق بأبوظبي في 8 أكتوبر

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينطلق غداً السبت، سباق أبو الأبيض للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، والذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية ضمن أجندة السباقات التراثية للموسم الحالي، كأولى جولات بطولة المحامل الشراعية 60 قدماً لهذا الموسم.
وشهدت عملية التسجيل إقبالاً كبيراً من النواخذة والبحارة، حيث وصل عدد المحامل المشاركة إلى 90 محملاً، في تأكيد على المكانة الكبيرة التي يحظى بها السباق، كواحد من أبرز المحطات التراثية البحرية في الدولة. وأعلنت اللجنة المنظمة إغلاق باب التسجيل مساء أمس الخميس بعد استكمال العدد المطلوب، وسط التزام تام بالشروط والمعايير الفنية المعتمدة.
ويتوقع أن يشهد السباق ملحمة تراثية بحرية قوية، تجمع بين أصالة الموروث الإماراتي وروح التحدي بين الأجيال المختلفة من النواخذة والبحارة، على امتداد مياه العاصمة وحتى خط النهاية أمام كورنيش أبوظبي.
ورصدت اللجنة المنظمة للسباق جوائز مالية قيّمة تتجاوز 4 ملايين درهم للفائزين، في بادرة تعكس حجم الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضات البحرية التراثية من القيادة الرشيدة، وتحفز المشاركين على تقديم أفضل أداء في أولى جولات الموسم.
وأكدت اللجنة المنظمة اكتمال كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية لضمان نجاح الحدث، بما يعكس الرعاية والاهتمام الكبيرين اللذين تحظى بهما السباقات البحرية التراثية في الدولة، ويجسد حرص نادي أبوظبي للرياضات البحرية على إحياء الموروث، وتعزيز حضوره لدى الأجيال المقبلة.

سباق المحامل الشراعية
سباق أبو الأبيض للمحامل الشراعية
أبوظبي
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس وزراء جورجيا يبحثان علاقات البلدين في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء جورجيا يبحثان علاقات البلدين في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة
19 سبتمبر 2025
فلسطينيون ينزحون من مدينة غزة نحو جنوب القطاع عبر شارع الرشيد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف الهجوم البري في غزة ونزوح عشرات الآلاف
اليوم 02:11
دورية لـ«اليونيفيل» في الحدود اللبنانية مع إسرائيل (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«اليونيفيل»: الغارات الإسرائيلية على لبنان تهديد مباشر للاستقرار
اليوم 02:11
أرشيفية
الأخبار العالمية
اليمن.. إتلاف 6183 لغماً وقنبلة ومخلفات حربية في أبين
اليوم 02:11
الجيش العراقي خلال عملية أمنية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
العراق: مقتل قيادي «داعشي» في عملية أمنية داخل سوريا
اليوم 02:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©