الوحدة يعود من إيران بـ«النقطة الرابعة»

مصطفى الديب (أبوظبي)

تعادل الوحدة أمام مضيفه تراكتور الإيراني في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، ليرفع «العنابي» رصيده إلى 4 نقاط من مباراتين بعد الفوز في المباراة الأولى على الاتحاد السعودي، فيما وصل رصيد تراكتور إلى نقطتين بعد التعادل في مواجهته الأولى أمام شباب الأهلي.

وقدم الوحدة مباراة قوية، حيث كان الأفضل على مدار شوطي اللقاء باستثناء بعض الفترات التي سيطر عليها الفريق صاحب الأرض في الشوط الثاني

وكان الوحدة الأكثر خطورة على المرمى في الشوط الأول وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة محققة للتسجيل عن طريق فاكوندو وكايو كانيدو.

لم يكتف ممثل كرة الإمارات بالظهور الجيد في الشوط الأول، حيث كانت الأفضلية له في الشوط الثاني وواصل لاعبوه إهدار الفرص أمام تألق حارس تراكتور ومنتخب إيران علي رضا.

شهدت الدقائق الأخيرة ضغطاً مكثفاً من الفريق الإيراني لكن تألق دفاع العنابي حال دون التسجيل لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين ليواصل الوحدة تقديم عروضه القوية هذا الموسم، سواء في دوري النخبة الآسيوي أو على الصعيد المحلي في دوري أدنوك للمحترفين.