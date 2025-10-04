العراق يختار 28 لاعباً لتصفيات «مونديال 2026»



بغداد (أ ف ب)



أعلن مدرب منتخب العراق الأسترالي جراهام أرنولد، عن قائمة تضم 28 لاعباً لخوض الملحق الآسيوي المؤهل إلى مونديال 2026 في كرة القدم.

وتقام منافسات الملحق بمدينة جدة السعودية في الفترة من 8 ولغاية 14 من الشهر الحالي، حيث يلعب العراق أمام كل من إندونيسيا والسعودية.

ويخوض «أسود الرافدين» مباراته الأولى في الملحق الآسيوي أمام إندونيسيا في 11 الحالي، على أن يواجه السعودية في 14 منه.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ليلتحقا باليابان وكوريا الجنوبية وإيران والأردن وأوزبكستان وأستراليا التي حجزت بطاقتها في الدور الثالث.

أما المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني في كل مجموعة، فيتواجهان في مباراتي ذهاب وإياب، يومي 13 و18 نوفمبر 2025، ويتأهل الفائز منهما إلى الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم.

وشهدت القائمة عودة اللاعب بشار رسن المحترف في فريق باختاكور الأوزبكي، إلى جانب زيدان إقبال.

كما ضمّت القائمة المهاجم عمار محسن من الدوري السويدي، ولاعب الوسط أنمار شير وصانع اللعب كيفن يعقوب، الذي شارك في كأس ملك تايلاند الشهر الماضي وأسهم بفوز العراق فيها.

وتضم التشكيلة الكاملة، جلال حسن، وأحمد باسل، وفهد طالب، وريبين سولاقا ومناف يونس، وآكام هاشم، وزيد تحسين، ومصطفى سعدون، وحسين علي، وشيركو كريم، وفرانس بطرس، وأحمد يحيى، وميرخاس دوسكي، وأنمار شير وأسامة رشيد، وأمير العماري، وكيفن يعقوب، وزيدان إقبال، ويوسف الأمين، وإبراهيم بايش، ومنتظر ماجد، وبشار رسن، وماركو فرج، وحسن عبد الكريم، وعلي جاسم، وأيمن حسين، ومهند علي، وعمار محسن.