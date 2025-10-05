«الثواني الأخيرة» تحسم التأهل إلى «مربع الذهب» في «سلة العرب»



علي معالي (أبوظبي)



شهد دور الثمانية لـ «النسخة 37» من بطولة الأندية العربية لكرة السلة المقامة بصالة نادي النصر في دبي، قمة المتعة والإثارة، وحسمت الثواني الأخيرة النهاية السعيدة لعدد من الفرق، من أجل التأهل إلى «مربع الذهب»، وصعد كاظمة والكويت من الكويت، والعربي القطري، والحكمة اللبناني.

فاز كاظمة على المنامة البحريني 81-75، وتخطى الكويت منافسه الريان القطري برمية ثلاثية، قبل النهاية بـ 5 ثوانٍ، لتصبح النتيجة 81-78، ونجح العربي «حامل اللقب» في الفوز على الأنطوني اللبناني بفارق نقطة «104-103»، وكان الفريق اللبناني الذي يشارك في بطولات العرب للمرة الأولى متقدماً قبل النهاية بثوانٍ بفارق نقطتين، ولكن العربي بخبرته الكبيرة حسم المباراة بثلاثية في الوقت القاتل، وتفوّق الحكمة على أهلي طرابلس 79-74، ويلتقي اليوم في الدور قبل النهائي، كاظمة مع الكويت، والعربي مع الحكمة.