كول بالمر.. علامة تجارية تفتح أبواب الثروة!

معتز الشامي (أبوظبي)

لم يعد النجم الإنجليزي كول بالمر، لاعب تشيلسي، مجرد موهبة لامعة في البريميرليج، بل أصبح «علامة مسجّلة»، فقد كشف تقرير«The Athletic» أن اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً نجح رسمياً في تسجيل لقب «كول بالمر» «Cold Palmer» كعلامة تجارية باسمه، بعد موافقة مكتب الملكية الفكرية البريطاني على الطلب المقدم في نوفمبر الماضي.

لكن ماذا يعني ذلك التسجيل؟ الأمر ببساطة بات يعني أن بالمر يمتلك الحقوق الحصرية لاستخدام عبارة «Cold Palmer» تجارياً، ما يمنع أي جهة من استغلالها دون إذنه.

وسجّل اللاعب العلامة عبر شركته الخاصة Palmer Management Limited، وشمل الطلب قائمة ضخمة من المنتجات التي يعتزم تسويقها تحت الاسم، تبدأ من العطور والصابون والملابس، إلى الألعاب والطائرات المسيّرة وحتى الدمى والهدايا، ويستمر التسجيل حتى نوفمبر 2034، مع إمكانية تجديده لعشر سنوات إضافية.

ويقول خبراء القانون الرياضي إنّ هذه الخطوة تمنح اللاعب سيطرة كاملة على هويته التسويقية، وتمهِّد له مصادر دخل طويلة الأمد حتى بعد الاعتزال، فيما يؤكد المحامي بن ترافيرز أن «العلامة التجارية تحمي هوية اللاعب وتسمح له بالتحكم في كيفية استخدام اسمه تجارياً أو ترخيصه في مجالات مثل ألعاب الفيديو أو الأزياء»، كما تُتيح له مقاضاة أي جهة تستخدم اللقب دون إذن، ووفقاً للمحامية كارين لي «فالعلامة تجعل الدفاع عن الحقوق أسهل بكثير، وتمنح صاحبها قوة قانونية أمام أي انتهاك محتمل»

بالمر، المرتبط بعقود رعاية مع عدة شركات، يسعى لتوسيع نفوذه خارج المستطيل الأخضر، كما تقدّم بطلب منفصل لتسجيل احتفاليته الشهيرة «الارتجاف» كعلامة تجارية مرئية، تمهيداً لاستخدامها على منتجات أو في ألعاب إلكترونية.

وبحسب تقارير قانونية، فإن تشيلسي سيحتاج إلى ترخيص خاص لاستخدام اللقب أو الاحتفال في حملاته التسويقية، وهو ما يفتح مجالاً جديداً للإيرادات المشتركة بين اللاعب والنادي.

لكن المفاجأة أن خطوة بالمر ليست الأولى، إذ سبقه كريستيانو رونالدو (CR7)، وليونيل ميسي، وكيليان مبابي، وإيرلينج هالاند في حماية أسمائهم واحتفالاتهم قانونياً، ولكنها تُعد مثالاً على الجيل الجديد من اللاعبين الذين يتعاملون مع صورتهم كعلامة تجارية مستقلة.

فيما يقول المحامي سباستيان ستيوارت: «اللاعبون اليوم شركات قائمة بحد ذاتها. هذه الخطوة من بالمر قد تُلهم آخرين لاستعادة التحكم في صورتهم وتسويقها بأنفسهم».