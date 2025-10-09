«الذيبة» و«مصدر» تتألقان في «الفترة الصباحية» لمهرجان العين للهجن



العين (الاتحاد)



شهدت الفترة الصباحية إقامة 16 شوطاً لمنافسات الحول والزمول، لمسافة 6 كلم، ضمن مهرجان العين للهجن وخطفت «الذيبة» المملوكة شهاب حمد بن علي الجحافي صدارة الشوط الأول للحول، بعد أن وصلت إلى خط النهاية بزمن 9:28:21 دقيقة، بينما كسبت «مصدر» لحمد عبدالله بن خزام العامري منافسات الشوط الثاني للحول المهجنات، وحصلت على الناموس بتوقيت 9:26:45 دقيقة.

وانتزعت «المسك» المملوكة لإبراهيم سعيد بن سلطان الغفيلي، ناموس الشوط للحول المحليات مسجلة زمناً 9:38:85 دقيقة، وحسمت «ملامح» المملوك لحمد سيف محمد بن نعيف العامري، الشوط الرابع للحول المهجنات بتوقيت 9:26:02 دقيقة «أفضل توقيت».

وهيمّنت «لولوه» لمالكها سعيد سهيل اليبهوني الظاهري، على صدارة الشوط الخامس للحول المحليات مسجلة زمناً 9:46:55 دقيقة، بينما تألقت «الظبي» لسالم حميدي العميمي الشامسي، في الشوط السادس للحول المهجنات مسجلة زمناً 9:39:89 دقيقة.

وظفر «مرموق» المملوك لسالم دويس بن علي الخييلي، بصدارة الشوط السابع للزمول المحليات، مسجلاً زمناً 9:45:98 دقيقة، بينما كانت صدارة الشوط الثامن للزمول المهجنات من نصيب «وداع» لأحمد مطر بن ماجد طارش الخييلي، بعد أن أكمل الشوط في زمن 9:43:16 دقيقة.

وطارت «غزوة» ملك أحمد حمد رغاش الشامسي، بناموس الشوط التاسع للحول المحليات، مسجلة زمناً 9:33:93 دقيقة، وفي عاشر الأشواط للحول المهجنات حلقت «الشرود» لعبيد مصبح عبيد بن يولك الكتبي، بزمن 9:43:70 دقيقة.

وأسفرت نتائج الأشواط من الحادي عشر وحتى السادس عشر عن فوز، «مياس» لمبارك خليفة بن ضبيب الشامسي، و«أدهم» لخليفة عبدالله بن منينة الشامسي، و«رضوي» لسعيد منانة بن غدير الكتبي، و«الشاهينية» لراشد علي بن خصيبه الظاهري، و«بنت فريح» لشطيط سالم بن راشد الكتبي.