السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أرنولد: العراق مستعد لمواجهة إندونيسيا في تصفيات «مونديال 2026»

أرنولد: العراق مستعد لمواجهة إندونيسيا في تصفيات «مونديال 2026»
10 أكتوبر 2025 14:14

 
بغداد (د ب أ)

أخبار ذات صلة
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
«تحقيق الفيفا» يهدد بالحرمان من التأهل إلى مونديال 2026


شدد الأسترالي جراهام أرنولد، المدير الفني لمنتخب العراق لكرة القدم، على جاهزية لاعبيه لمواجهة منتخب إندونيسيا السبت في الجولة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم لكرة القدم عام 2026.
ويخوض العراق مباراته الأولى في المجموعة الثانية بالملحق، التي تضم أيضاً منتخب السعودية، الذي يتربع على قمة الترتيب برصيد 3 نقاط، عقب فوزه 3- 2 على إندونيسيا، في الجولة الافتتاحية للملحق.
وقال أرنولد في مؤتمر صحفي للحديث عن اللقاء: «أشكر الجميع على حضورهم، نحن متحمسون للغاية قبل لقاء الغد، لقد انتظرنا طويلاً هذه اللحظة، ونحن جاهزون الآن بنسبة 100%».
وأضاف أرنولد أن المنتخب العراقي أجرى تدريباته بانضباط كبير، مشيراً إلى أنه يتبقى حصة تدريبية وحيدة سيركز خلالها على الأداء داخل الملعب، فيما طالب لاعبيه بألا يشغلوا أذهانهم بقرارات حكم المباراة.
وشدد مدرب المنتخب العراقي «لقد خضت العديد من المباريات المصيرية في مشوار التأهل لكأس العالم، ونتعامل مع المباراتين المقبلتين خطوة بخطوة، ويتعين علينا أن نكون مستعدين على الصعيدين الذهني والبدني، تركيزي الآن على المباراة القادمة، لدينا مباراة واحدة فقط نضعها نصب أعيننا».
وبشأن مشاركة اللاعب أيمن حسين في المباراة، قال أرنولد، «ينبغي أن يتم فحصه جيداً لمعرفة جاهزيته البدنية من عدمها لأنني أحتاج إلى لاعبين جاهزين بشكل مثالي». من جهته، دعا لاعب المنتخب العراقي ريبين سولاقا الجماهير العراقية إلى مؤازرة المنتخب والحضور إلى المباراة.
ويطمح منتخب العراق للتأهل لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة المسابقة عام 1986 بالمكسيك.

 

تصفيات كأس العالم
العراق
إندونيسيا
السعودية
جراهام أرنولد
آخر الأخبار
«دو» تدعم الجيل القادم من المبتكرين في الإمارات خلال «إكسباند نورث ستار 2025»
اقتصاد
«دو» تدعم الجيل القادم من المبتكرين في الإمارات خلال «إكسباند نورث ستار 2025»
اليوم 14:38
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
الرياضة
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
اليوم 14:37
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
الرياضة
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
اليوم 14:30
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
علوم الدار
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
اليوم 13:59
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
الرياضة
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
اليوم 13:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©