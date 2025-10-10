أرنولد: العراق مستعد لمواجهة إندونيسيا في تصفيات «مونديال 2026»



بغداد (د ب أ)



شدد الأسترالي جراهام أرنولد، المدير الفني لمنتخب العراق لكرة القدم، على جاهزية لاعبيه لمواجهة منتخب إندونيسيا السبت في الجولة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم لكرة القدم عام 2026.

ويخوض العراق مباراته الأولى في المجموعة الثانية بالملحق، التي تضم أيضاً منتخب السعودية، الذي يتربع على قمة الترتيب برصيد 3 نقاط، عقب فوزه 3- 2 على إندونيسيا، في الجولة الافتتاحية للملحق.

وقال أرنولد في مؤتمر صحفي للحديث عن اللقاء: «أشكر الجميع على حضورهم، نحن متحمسون للغاية قبل لقاء الغد، لقد انتظرنا طويلاً هذه اللحظة، ونحن جاهزون الآن بنسبة 100%».

وأضاف أرنولد أن المنتخب العراقي أجرى تدريباته بانضباط كبير، مشيراً إلى أنه يتبقى حصة تدريبية وحيدة سيركز خلالها على الأداء داخل الملعب، فيما طالب لاعبيه بألا يشغلوا أذهانهم بقرارات حكم المباراة.

وشدد مدرب المنتخب العراقي «لقد خضت العديد من المباريات المصيرية في مشوار التأهل لكأس العالم، ونتعامل مع المباراتين المقبلتين خطوة بخطوة، ويتعين علينا أن نكون مستعدين على الصعيدين الذهني والبدني، تركيزي الآن على المباراة القادمة، لدينا مباراة واحدة فقط نضعها نصب أعيننا».

وبشأن مشاركة اللاعب أيمن حسين في المباراة، قال أرنولد، «ينبغي أن يتم فحصه جيداً لمعرفة جاهزيته البدنية من عدمها لأنني أحتاج إلى لاعبين جاهزين بشكل مثالي». من جهته، دعا لاعب المنتخب العراقي ريبين سولاقا الجماهير العراقية إلى مؤازرة المنتخب والحضور إلى المباراة.

ويطمح منتخب العراق للتأهل لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة المسابقة عام 1986 بالمكسيك.