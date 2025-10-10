السبت 11 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رابطة المشجعين في إنجلترا ترد على انتقادات توخيل

رابطة المشجعين في إنجلترا ترد على انتقادات توخيل
10 أكتوبر 2025 21:47

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
«تحقيق الفيفا» يهدد بالحرمان من التأهل إلى مونديال 2026


أعربت رابطة مشجعي كرة القدم بإنجلترا، عن أملها أن يتفهم الألماني توماس توخيل المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، التحديات التي تواجه الجماهير، في مباريات منتصف الأسبوع، وذلك بعدما انتقد المدرب أجواء ملعب ويمبلي خلال الفوز 3 - صفر على ويلز.
واكتسح منتخب إنجلترا نظيره ويلز بثلاثة أهداف في أول 20 دقيقة من المباراة الودية التي أقيمت الخميس، وسجل الأهداف مورجان روجرز وأولي واتكينز، وبوكايو ساكا. لكن إنجلترا لم تواصل نفس البداية السريعة، وخيم الهدوء على الشوط الثاني، حيث كان جمهور ويلز الزائر أكثر ضجيجاً.
وأكد توخيل بعد المباراة أن الملعب «كان صامتاً»، وقال إنه توقع مزيداً من الدعم من المدرجات لمساعدة الفريق على مواصلة الضغط لتسجيل مزيد من الأهداف في الشوط الثاني.
ورداً على تعليقات توخيل، أكد متحدث باسم هيئة رابطة الجماهير لوكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «الجماهير الإنجليزية المنتظمة في الحضور، ستدرك أن الأجواء في الشوط الثاني لم تكن رائعة، لكنهم سيدركون أيضاً أن هناك عوامل عديدة لعبت دوراً في المباراة».
وأضاف: «أولاً، لقد كانت مباراة ودية، وحسمت في وقت مبكر من الشوط الأول، عندما كانت أجواء مدرجات الملعب رائعة للغاية».
وتابع: «بالنسبة للكثير من مشجعي المباريات، يصعب للغاية حضور مباريات منتصف الأسبوع في ويمبلي، حيث يضطر كثيرون للمغادرة فيما بين شوطي المباراة للحاق بالقطار الأخير إلى مناطق مختلفة من البلاد».
وتابع: «عندما تلعب إنجلترا بعض المباريات خارج ويمبلي يكون هناك دائماً طلب كبير على التذاكر والأجواء رائعة».
وأضاف: «نقدر سعي توماس توخيل لتوفير أجواء أفضل، إنه أمر نرغب جميعاً في رؤيته، لكننا نأمل أن يتفهم الأسباب والتحديات التي يواجهها العديد من المشجعين في حضور مباريات منتصف الأسبوع».

إنجلترا
تصفيات كأس العالم
منتخب إنجلترا
ويلز
ويمبلي
توماس توخيل
آخر الأخبار
«دو» تدعم الجيل القادم من المبتكرين في الإمارات خلال «إكسباند نورث ستار 2025»
اقتصاد
«دو» تدعم الجيل القادم من المبتكرين في الإمارات خلال «إكسباند نورث ستار 2025»
اليوم 14:38
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
الرياضة
منتخب أيرلندا الشمالية يكتب التاريخ على أرضه
اليوم 14:37
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
الرياضة
«زوارق الإمارات» تتألق في «السرعة» بـ «الفورمولا -1»
اليوم 14:30
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
علوم الدار
"بيورهيلث" تطلق خدمات الصحة النفسية الافتراضية عبر تطبيق "بيورا"
اليوم 13:59
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
الرياضة
«إستيفاو وإندريك».. الوضع المتناقض في «السامبا»!
اليوم 13:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©