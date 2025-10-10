رابطة المشجعين في إنجلترا ترد على انتقادات توخيل



لندن (د ب أ)



أعربت رابطة مشجعي كرة القدم بإنجلترا، عن أملها أن يتفهم الألماني توماس توخيل المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، التحديات التي تواجه الجماهير، في مباريات منتصف الأسبوع، وذلك بعدما انتقد المدرب أجواء ملعب ويمبلي خلال الفوز 3 - صفر على ويلز.

واكتسح منتخب إنجلترا نظيره ويلز بثلاثة أهداف في أول 20 دقيقة من المباراة الودية التي أقيمت الخميس، وسجل الأهداف مورجان روجرز وأولي واتكينز، وبوكايو ساكا. لكن إنجلترا لم تواصل نفس البداية السريعة، وخيم الهدوء على الشوط الثاني، حيث كان جمهور ويلز الزائر أكثر ضجيجاً.

وأكد توخيل بعد المباراة أن الملعب «كان صامتاً»، وقال إنه توقع مزيداً من الدعم من المدرجات لمساعدة الفريق على مواصلة الضغط لتسجيل مزيد من الأهداف في الشوط الثاني.

ورداً على تعليقات توخيل، أكد متحدث باسم هيئة رابطة الجماهير لوكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «الجماهير الإنجليزية المنتظمة في الحضور، ستدرك أن الأجواء في الشوط الثاني لم تكن رائعة، لكنهم سيدركون أيضاً أن هناك عوامل عديدة لعبت دوراً في المباراة».

وأضاف: «أولاً، لقد كانت مباراة ودية، وحسمت في وقت مبكر من الشوط الأول، عندما كانت أجواء مدرجات الملعب رائعة للغاية».

وتابع: «بالنسبة للكثير من مشجعي المباريات، يصعب للغاية حضور مباريات منتصف الأسبوع في ويمبلي، حيث يضطر كثيرون للمغادرة فيما بين شوطي المباراة للحاق بالقطار الأخير إلى مناطق مختلفة من البلاد».

وتابع: «عندما تلعب إنجلترا بعض المباريات خارج ويمبلي يكون هناك دائماً طلب كبير على التذاكر والأجواء رائعة».

وأضاف: «نقدر سعي توماس توخيل لتوفير أجواء أفضل، إنه أمر نرغب جميعاً في رؤيته، لكننا نأمل أن يتفهم الأسباب والتحديات التي يواجهها العديد من المشجعين في حضور مباريات منتصف الأسبوع».