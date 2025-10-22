صلاح وحكيمي يتنافسان على جائزة أفضل لاعب أفريقي



القاهرة (د ب أ)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الأربعاء، قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في عام 2025 في فئة الرجال، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»، ويتنافس على جائزة أفضل لاعب أفريقي محمد صلاح، وأشرف حكيمي، وفرانك أنجويسا، وفيستون مايلي، ودينيس بوانجا، وسيرهو جيراسي، وأسامة المليوي، وفيكتور أوسيمين، وبابي ماتار سار، وإيليمان ندياي.

ويتنافس على جائزة أفضل حارس مرمى ياسين بونو، وأحمد الشناوي، وأندريه أونانا، ودياز جوزيمار فوسينها، ومنير محمدي، وستانلي نوابيلي، وإدوارد ميندي، ومارك ديوف، ورونوين ويليامز، وأيمن دحمان. ويتنافس على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا إمام عاشور، وإبراهيم عادل، وإسماعيل بلقاسمي، وبلاتي توريه، وإيسوفو دايو، وفيستون مايلي، ومحمد حريمات، ومحمد الشيبي، وأسامة المليوي، وشوماري كابومبي. ويتنافس على جائزة أفضل مدرب لعام 2025 بوبيتسا، مدرب منتخب كاب فيردي، وحسام حسن، مدرب منتخب مصر، وكرونوسلاف يورتشيتش، مدرب بيراميدز، وسامي الطرابلسي، وروموالد راكونتدراب، ومعين الشعباني، وطارق السكتيوي، ومحمد وهبي، ووليد الركراكي، مدرب وبابي تياو.

يتنافس على لقب أفضل نادٍ في عام 2025 شباب بلوزداد الجزائري، وشباب قسنطينة الجزائري، وأسيك ميموزا الإيفواري، وبيراميدز المصري، ونهضة بركان المغربي، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، وستيلينبوش الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، وسيمبا التنزاني.

ويتنافس على جائزة أفضل منتخب، كل من الجزائر، وكاب فيردي، ومصر، وكوت ديفوار، وغانا، والمغرب، والمغرب تحت 20 عاماً، والسنغال، وجنوب أفريقيا، وتونس. فيما يتنافس على جائزة أفضل لاعب شاب البوركيني أشرف تابسوبا، والإيفاري ألينيو هايدارا، والكونغولي نواه صديقي، والمغربي عبد الله وزان، والمغربي حسام الصادق، والمغربي عثمان معما، والنيجيري دانيال بامي، والسيراليوني موموه كامارا، وثنائي جنوب أفريقيا تيلون سميث ومبيكيلي مبوكازي.